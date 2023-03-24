BAKIRKÖY'DE 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

BAKIRKÖY'de seyir halindeki motosikletteki 2 kişi arkalarından gelen başka bir motosikletteki 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde İsmail Erez Bulvarıyla Olgunlar Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Motosikletle seyir halindeki 2 kişi, kavşağa geldiği sırada arkalarından gelen başka bir motosikletteki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği motosikletli, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki direğe çarptı. Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi de kaçmaya çalıştığı sırada mermilerin hedefi oldu. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevrede bulunan vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 1'i, ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

"O SIRADA OCAKTA ÇALIŞAN BİR ARKADAŞ VARDI"

Saldırı sırasında mermilerden biri de kebap salonuna isabet etti. İçeride personelin olduğu anlarda ızgaraya isabet eden mermi polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından ızgaradan alındı. Kebap salonunun sahibi Ali Uğraş, "Silah sesleri geldi, bayağı sıktılar. Motosiklet üzerinde 2 kişi gördüm, motosiklet direğe vurdu. Motosikletin arkasındaki kişi kaçtı ama o da karşı tarafta yere düştü. Kör bir kurşun geldi bizim kebap ocağını deldi. Allah'tan elemanlarımıza bir zarar gelmedi. O sırada ocakta çalışan bir arkadaş vardı. Saldıranlar da motosikletliydi ama kaç kişi olduklarını göremedim" dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASI

Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki kişinin direğe vurup düştüğü anlar ve saldırıyı gerçekleştiren motosikletli iki kişinin de kaçtığı anlar görülüyor. Saldırı sonrası çevrede bulunan vatandaşlar da koşarak yaralıların yardımına gidiyor.