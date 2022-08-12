Bakırköy Belediyesinin Zeytinlik'teki dükkan yıkımları esnafın tepkisine yol açtı

Bakırköy Belediyesince Zeytinlik Halk Pazarı'nda yer alan bazı dükkanların yıkılması esnafın tepkisine neden oldu.

Bakırköy Belediyesince Zeytinlik Halk Pazarı'nda yer alan bazı dükkanların yıkılması esnafın tepkisine neden oldu.

Zeytinlik Mahallesi'ndeki halk pazarında bulunan bazı balık lokantaları, mahkemenin ada bazında verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen Bakırköy Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Bakırköy Belediyesi ekipleri pazardaki başka dükkanları da yıkmak isteyince esnaf ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ekiplerle esnaf arasında bir süre arbede yaşandı.

Belediye ekiplerinin yıkmak istediği alanda işletmesi bulunan Atilla Toraman, AA muhabirine, Bakırköy Belediyesinin ada bazlı yıkım kararına karşı esnafın mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldığını söyledi.

Toraman, Bakırköy Belediyesinin her esnafın ayrı ayrı yürütmeyi durdurma kararı almasını istediğini belirterek, "Biz bu yürütme durdurmaları tek tek almaya başladığımızda, yetiştiremeyen arkadaşlarımızın dükkanlarını hemen yıktılar." dedi.

Belediyenin 30 yıldır çarşıya bir çivi bile çakmadığını söyleyen Toraman, şöyle devam etti:

"Çarşının giriş-çıkış kapılarını bile cebimizden yaptırdık. Belediye başkanımız 'altyapı çalışması' diyerek kepçe getirdi. Ortak kullanım alanları olan, esnafın inisiyatifi dışında olan yerleri, otoparkı kepçelerle kazdırdı. Öyle de bıraktı gitti. Buradan geçen insanlar mağdur oluyor. Sonuçta çarşının otoparkı, iki sokağı birbirine bağlayan bir yer. Giriş-çıkışı önlemek amacıyla belediyenin hizmet için aldığı kamyonları dükkanlarımızın önüne çektiler."

Yıkılmak istenen alanda esnaflık yapan Cem Ayık da pandemiden çıktıktan iki hafta sonra belediyenin esnafa dükkanların tahliyesi için kağıt gönderdiğini söyledi.

Ayık, pandeminin yaralarını sarmadan Bakırköy Belediyesinin esnafı çarşıdan çıkarmak istediğini ifade ederek, "Tahliyeye karşı yürütmeyi durdurma davalarını kazandık. Ona rağmen bir sene sonra başka yöntemlerle bizi tahliye etmek istediler. Tahliyelerinde de başarıya doğru gidiyorlar." dedi.

Alanın, belediyenin 40 yıllık çarşısı olduğunu aktaran Ayık, "Çarşıdaki bütün masrafları dükkan sahipleri, esnaf yaptı ama belediye 'Burada yaptığınız her şeyi bırakın, çıkın.' şeklinde bir çıkış yolu gösterdi. Esnaf mağdur, mağdur bir şekilde çıkıp gidiyoruz." diye konuştu.

Olay

Bakırköy Belediyesi, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle Zeytinlik Mahallesi'ndeki 23 dükkanın geçen yıl tahliye edilmesi yönünde karar vermişti.

Bunun üzerine esnaf iş yerlerini güçlendirip yenileyerek, İstanbul Teknik Üniversitesinden depreme dayanıklı olduğuna dair rapor almıştı.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi de Bakırköy Belediyesinin tahliye talebine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Belediyenin talebiyle bölgedeki esnafın doğal gaz, elektrik ve suyu kesilmişti.