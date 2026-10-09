Bakırköy Belediye Tiyatroları sezona 'Çirkin' oyunuyla başladı

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), Leyla Gencer Opera Sanat Merkezi'nde, Alman oyun yazarı Marius von Mayenburg'un kaleme aldığı "Çirkin" oyunuyla sezona başladı.

BBT Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Ragıp Savaş, yeni sezon hazırlıklarını, repertuvardaki eserleri ve katılacakları turneleri AA muhabirine anlattı.

Çirkin'in Mayenburg'un eseri olduğunu belirten Savaş, geçen sezon prömiyerini yaptıklarını belirterek, "Zor bir yazar. Dolayısıyla oyunları da zor. Ama çok temiz bir reji, çok iyi bir anlatım, iyi oyunculuklarla oyunun hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Benim düşüncemden çok, seyircinin bize yazdıkları, söyledikleriyle bunu söyleyebilirim." dedi.

Savaş, geçen sezonu güzel geçirdiklerini vurgulayarak, yeni oyunlar ve yapılan çalışmaların ardından seyirci sayısının yüzde 172 oranında arttığını dile getirdi.

Çalıkuşu sahneye konacak

Yeni bir sahne açtıklarını da dile getiren Savaş, "Ataköy sahilinde Baruthane binası var. Orada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yenilediği 4 tane çok eski yapı var. Binaların birinde Özen Yula'nın 'Ay Tedirginliği' eserini oynuyoruz. Turnelerimizi çoğalttık. Turne eksiğimiz çoktu. Sizi anlayan, size saygı duyan, sanatı, sanatçıyı bilen, kültürlü, çağdaş, aydın bir yol arkadaşınız varsa, bahsettiğim kişi Bakırköy Belediye Başkanımız Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, o zaman tabii her şey kolay oluyor. Çünkü rüzgarı arkanıza alıyorsunuz. Rüzgar önden estiği zaman maalesef çok rahat olmuyor yürümek." diye konuştu.

Ragıp Savaş sezonun yeni oyunlarına da değinerek, şunları söyledi:

"Mesela Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' eserini yapıyoruz. Dramaturgiyle başlayan, ardından da oyuncuların provaları ve teknik hazırlıklarıyla 4 aydır devam eden bir süreç. Yelda Baskın yönetiyor. Aralık ayının ilk haftası ya da kasımın son haftası gibi prömiyer öngörüyoruz. Müzikli bir oyun. Canlı orkestrayla oynanacak. O bana çok heyecan veriyor. 'Neden Çalıkuşu?' diye sorarsanız, yeterince bilindiğini düşünmüyorum. Özellikle bu genç jenerasyonun Reşat Nuri'yi, Çalıkuşu'nu, oradaki o öğretmenin, o Cumhuriyet kadınının nelerle savaşarak ideallerini bugüne taşıdığını görmelerini çok arzu ediyorum. Repertuvar tiyatrosu olduğumuz için bu tarz oyunların seyircide iyi bir karşılık bulacağına inanıyorum. Çalıkuşu büyük bir prodüksiyon. Kalabalık kadro. Teknik anlamda da büyük bir prodüksiyon."

Yavuz Pekman'ın yazdığı, Kadir Hasman'ın yönettiği, içinde Hacivat ve Karagöz'ün de olduğu "En Mutlu Kim?" adlı çocuk oyununu da sahneleyeceklerini aktaran Savaş, sezon içinde Kocaeli, Eskişehir, Manisa, Ordu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turneye gideceklerine işaret etti.

Savaş, Türk tiyatrosunu dünyaya tanıtma amacıyla İstanbul'da düzenlenen kapsamlı çağdaş tiyatro vitrini TheatreIST Showcase'in bu yıl 4. buluşmayı gerçekleştireceğine işaret ederek, "Türkiye'deki bazı oyunları seçiyorlar. Yurt dışından 18 ülkeden tiyatro insanları geliyor Türkiye'ye. Uluslararası tiyatro buluşması, dördüncüsü yapılacak. Bizi aradılar ve 'Anne Kafamda Bit Var' oyununuzu jürimiz izledi. Eğer siz de uygun görürseniz bu festivalin dördüncüsünün açılışını sizin oyununuzla sizin sahnenizde yapmak istiyoruz.' dediler. Biz de çok mutlu olduk. 16 Ekim akşamı gelin, güzel bir gece olacak. Yabancı misafirlerimizi ağırlayacağız. Seyircimiz de var, bilet satışına da çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Edward Albee'nin "Kim Korkar Hain Kurttan" oyununu çok sevdiğini söyleyen Savaş, mart sonu ya da nisan ayında eseri sahnelemeyi planladıklarını, 3 kişilik "Parkta Güzel Bir Gün" adlı oyunun da tasarım çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Ragıp Savaş, repertuvarda 12 oyunla bu seneyi kapatmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

"Tiyatro heyecanı bambaşka gerçekten"

Tiyatronun birçok aşamasında görev alan Savaş, kendisini en çok etkileyen kısmın oyunculuk olduğunu vurgulayarak, "O heyecan başka, bambaşka bir şey gerçekten. Onu anlatabilmek de çok kolay değil, yaşamak gerekiyor. Ben yönetmenlik yapmadım hiç. Tiyatro yönetmenliği yapmadım çünkü o kadar yetkin olduğumu düşünmüyorum. Yönetmenlik başka bir birikim istiyor, başka bilgilere sahip olmayı gerektiriyor. Çok da istemedim, isteseydim öğrenirdim, çalışırdım, yapardım ama ben sahnede olup oynamayı çok seviyorum çünkü benim hayatın içerisinde hiçbir şey düşünmediğim, anda kalabildiğim tek yer tiyatro sahnesi." ifadelerine yer verdi.

Ragıp Savaş, tiyatronun maddi getirisinin yetersizliği nedeniyle sinema ve dizilerin tercih edilmesine yönelik ise şunları söyledi:

"Hepimiz yapıyoruz. Ne yazık ki tiyatro maaşıyla var olmak mümkün değil. Dolayısıyla hepimiz yan yolları tercih ediyoruz, hayatta kalabilmek ve tiyatro yapabilmek için. Ben çok eminim ki bir tiyatro sanatçısı hayatını idame ettirecek kadar para kazansın, rahat yaşayabilsin, inanın gördüğünüz birçok oyuncu dizilerde yer almayabilir, yer almak istemeyebilir. Dizide oynamak da kötü bir şey değil. Onun da tiyatroya faydaları var. Aslında bir sarmal. Ama bizde çok yorucu değil mi 160 dakikalık dizi çekmek? Ulusal kanalda özellikle haftada 5-6 gün sette olmak zaten başka bir şey yapmanıza fırsat vermiyor. Dolayısıyla daha farklı şartlarda olsa tabii ki herkes tercih edebilir ama tiyatro yapabilmek için de dizi çeken çok oyuncu var."

Kaynak: AA