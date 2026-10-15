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Bakırköy Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında hakaretten resen soruşturma başlattı

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Bakırköy Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında hakaretten resen soruşturma başlattı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, yargı mensuplarına yönelik ifadeleri nedeniyle 'kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma, 15.10.2026 duruşmasındaki sözleri nedeniyle açıldı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında duruşmada soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına yönelik ifadeleri nedeniyle "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İmamoğlu'nun 15.10.2026 tarihli duruşmadaki, kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle, 'kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: ANKA
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