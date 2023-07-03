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Bakırköy Adliyesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi

Bakırköy Adliyesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi

Güncel Haberler

Bakırköy Adliyesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Atila Öztürk, başsavcı vekilleri, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı. Başsavcı Gümüş ile komisyon başkanı Öztürk, etkinliğe katılan savcı, hakim ve personelin geçmiş bayramını kutladı.

Bakırköy Adliyesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adliyedeki Atrium alanında düzenlenen törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Atila Öztürk, başsavcı vekilleri, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı.

Başsavcı Gümüş ile komisyon başkanı Öztürk, etkinliğe katılan savcı, hakim ve personelin geçmiş bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel

Bakırköy Adliyesi Kurban Bayramı Başsavcı Gümüş Güncel Haberler

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