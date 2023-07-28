Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Atila Öztürk için veda töreni düzenlendi

Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı iken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreteri olarak atanan Atila Öztürk için adliyede veda töreni düzenlendi. Törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çiğdem, başsavcıvekilleri, savcılar, hakimler ve çok sayıda personel katıldı. Öztürk, plaket ve çiçek takdiminin ardından yeni görev yerine uğurlandı.

Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı iken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreteri olarak atanan Atila Öztürk için adliyede veda töreni düzenlendi.

Bakırköy Adliyesinin Atrium alanında gerçekleştirilen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çiğdem, başsavcıvekilleri, savcılar, hakimler ve çok sayıda personel katıldı.

Törende konuşan Gümüş, Öztürk'ün aralarından ayrılacağı için üzgün olduğunu ancak her vedanın bir başlangıç olduğunu ifade ederek "Sizi tüm yargı camiasına hizmet etme imkanı olan daha yüksek bir görev ve makama uğurluyoruz. Adliyemizde gösterdiğiniz gayret ve başarınızın bundan sonra HSK Genel Sekreteri olarak devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Atila Öztürk de Bakırköy Adliyesi'nde 5 yıl görev yaptığını belirterek "Her veda zor ama bazen gitmek gerekir. Kapım her zaman açıktı. Görüşemedim diyen hiçbir personelimiz yoktur diye düşünüyorum. Bu adliye çalıştığım en huzurlu adliye oldu." diye konuştu.

Öztürk, plaket ve çiçek takdiminin ardından yeni görev yerine uğurlandı.