Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı

Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı
Güncelleme:
Antalya'da yaklaşık 6 aydır bakım merkezinde kalan ağır otizmli Muhammet'in (19), başka şehre naklini istemeyen annesi Emine Kinvan, falezlere çıktı. Kinvan, "Bu şehre kediyi köpeği sığdırdılar, benim çocuğumu sığdıramadılar. Sadece çocuğuma yakın olmak istedim. Beni bu hale düşürenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

  • Antalya'da bakım merkezinde kalan ağır otizmli Muhammet'in başka şehre nakledileceği bildirilmesi üzerine annesi Emine Kinvan, falezlere çıktı.
  • Emine Kinvan, oğlunun Antalya'da kalmasını istediğini belirterek yaklaşık 2,5 saat sonra falezlerden ikna edildi.
  • Muhammet, ailesinin isteği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün devreye girmesi sonucu geçen ağustosta bakım merkezine yerleştirildi.

Antalyada yaklaşık 6 aydır bakım merkezinde kalan ağır otizmli Muhammet'in (19), başka şehre naklini istemeyen annesi Emine Kinvan, falezlere çıktı. Başvurularından sonuç alamadığını söyleyen ve uzun uğraşlarla ikna edilen Kinvan, "Sadece çocuğuma yakın olmak istedim" diyerek gözyaşı döktü.

Kepez ilçesinde yaşayan Emine ve Süleyman Kinvan çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Muhammet, 3 yaşına geldiğinde ailesi, hareketlerinden şüphelendikleri çocuğu doktora götürdü. Kontrolde Muhammet'e ağır otizm teşhisi konuldu. Bu teşhisten sonra ailenin yaşantısı değişti. Çiftin sonra Ayşegül ve Şeyma adını verdikleri 2 çocukları daha oldu. Ayşegül'e Tip-1 diyabet, Şeyma'ya Serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Son 2 yıldır saldırgan tavırlarda bulunan, önce eğitim aldığı okulda öğretmenlerini darbeden, son zamanlarda aile üyelerini darbetmeye başlayan ve zaman zaman evdeki eşyalara zarar veren Muhammet, geçen ağustosta ailesinin isteği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün devreye girmesi sonucu bakım merkezine yerleştirildi.

'ÇOCUĞUMA YAKIN OLMAK İSTEDİM'

Bakımevinde 6 aydır kalan Muhammet, ziyaret günlerinde kendisini görmeye gelen ailesi ve kardeşleriyle bir araya geldi. Anne Emine Kinvan ise oğlunu uzaktan görmek için zaman zaman bakım merkezine gitmeye başladı. Ancak Kinvan, kısa süre önce Muhammet'in başka şehre gönderileceğine dair telefonla şoke olduğunu söyledi. Oğlunun uyum sağlayamadığı gerekçesiyle kilometrelerce uzaktaki bir şehre gönderileceğini anlatan Kinvan, oğlunu görmeyeceğini belirterek yardım istedi.

Sesinin duyulmadığını öne süren Emine Kinvan, bu sabah falezlere çıktı. Yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezin kıyısına kadar gidip burada duran Kinvan'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimseyi yanına yaklaştırmayan Kinvan, saatler süren çalışmalara rağmen ikna olmadı. Oturduğu yerde gözyaşı döken kadın, çocuğunun Antalya'da kalmasını istediğini söyledi.

2,5 SAAT SONRA İKNA OLDU

Bölgeye gelen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, Kinvan'ın yanına gidip konuşmaya başladı. Kinvan, yaklaşık 2,5 saatlik bekleyişin ardından ikna edilebildi. Gözyaşı dökerek yakınlarına sarılan kadın, uzun süre sakinleştirilemedi. Eşiyle beraber ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kinvan, "Bu şehre kediyi köpeği sığdırdılar, benim çocuğumu sığdıramadılar. Sadece çocuğuma yakın olmak istedim. Hayvanlar bile bırakmıyor yavrularını ben nasıl bırakayım? Beni bu hale düşürenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMert:

Bence haklı zaten günümüzde kedi köpeğe verilen değer ne anne babaya ne de ne de insana verilmiyor adam köpeğin bölümü cebinde taşıyor babası annesi huzurevinde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

