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Bakım çalışmaları sürüyor, Aydın-Denizli Otoyolu'nda Denizli istikameti kapalı

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre birçok yolda bakım ve yapım çalışmaları sürüyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-12. kilometrelerinde Denizli istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü sağlanıyor ve sürücülerin yavaş gitmesi gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 10-12. kilometrelerinde Köşk-Ödemiş Sığmalı kavşakları ve hemzemin geçit imalat çalışmaları sebebiyle Denizli istikameti araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Dodurga kavşakları 8-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde Karaisalı Kavşağı mevkisindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Göksun-Kahramanmaraş yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kelkit-Erzincan il sınırı yolunun 67-69. kilometrelerinde Sansa 1-2-3 köprülerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Erzurum istikameti kapatılarak ulaşım Erzincan istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 18-19. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerindeki tünel ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
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