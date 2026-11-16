Bakım çalışmaları sürüyor, Aydın-Denizli Otoyolu'nda Denizli istikameti kapalı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 10-12. kilometrelerinde Köşk-Ödemiş Sığmalı kavşakları ve hemzemin geçit imalat çalışmaları sebebiyle Denizli istikameti araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Dodurga kavşakları 8-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde Karaisalı Kavşağı mevkisindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Göksun-Kahramanmaraş yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kelkit-Erzincan il sınırı yolunun 67-69. kilometrelerinde Sansa 1-2-3 köprülerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Erzurum istikameti kapatılarak ulaşım Erzincan istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 18-19. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerindeki tünel ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA