Bakım Altına Alınan Baykuş Yavrusu Doğaya Salınacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dörtdivan'da vatandaştan alınan baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bitkin bulunan baykuş yavrusu, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Yaklaşık bir ay önce vatandaşlar tarafından bulunan baykuşgiller familyasından kukumav yavrusu, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Ekipler, baykuş yavrusunu bakımı yapılmak üzere veteriner kliniğine götürdü.

"Behçet" ismi verilen yavru, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Veteriner Ömer Yılmaz, gazetecilere, baykuş yavrusunun yaklaşık bir aydır bakımını yaptıklarını söyledi.

Baykuş yavrusunun kliniğe geldiğinde uçamadığını belirten Yılmaz, "Onu korumamıza aldık. Doğada kendini idame ettirecek kadar becerileri yok. Büyütüp uçmasını sağladıktan sonra doğaya geri bırakacağız." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından İstanbul'da çetelere operasyon

Erdoğan "Tepelerine bineceğiz" dedi, 24 saat sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ile yollarını ayıran Hakan Sabancı'ya sosyal medyada yoğun ilgi

Sessiz ayrılık sonrası herkesin konuştuğu detay! Değişim dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.