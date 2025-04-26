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Bakıcı, Bebeğe Uyguladığı Şiddetle Gözaltına Alındı

Bakıcı, Bebeğe Uyguladığı Şiddetle Gözaltına Alındı
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İstanbul Fatih'te bir Özbekistanlı bakıcı, baktığı bebeğe şiddet uygularken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından bakıcı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

FATİH'TE BAKICININ BEBEĞE UYGULADIĞI ŞİDDET KAMERADA

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, FATİH'te Özbekistanlı bakıcı Maftuna İshmatova, kendi evinde baktığı bebeği darbetti. O anlar evdeki başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildil. Bakıcı gözaltına alındı.

Fatih'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Özbekistan uyruklu Maftuna İshmatova, yine Özbekistanlı bir ailenin bebeğine bakmak için anlaştı. Yaklaşık 2 aydır kendi evinde bakıcılık yapan İshmatova, bebeğe şiddet uygulamaya başladı. Ağlayan bebeğe tokat ve tekme atan bakıcıyı yine evde olan başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise haber verdi. Eve gelen ekipler, Maftuna ishmatova'yı gözaltına aldı. Maftuna ishmatova emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

KENDİ ÇOCUKLARI ESİRGEME KURUMUNDA

Öte yandan evli olduğu öğrenilen Maftuna ishmatova'nın 2 kız çocuğu olduğu ve çocuklarının çocuk esirgeme kurumunda olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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