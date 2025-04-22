Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak

Cenaze programı belli oldu! Tüm adımlar vasiyetine göre atılacak

Bakıcı, 2 Yaşındaki Bebeği Darbetmekten Tutuklandı

Bakıcı, 2 Yaşındaki Bebeği Darbetmekten Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 yaşındaki bir bebeği darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan bakıcı H.K., hakim tarafından tutuklandı. Ailenin güvenlik kamerası kayıtları ile şiddet durumu tespit edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 yaşındaki bebeği darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan bakıcı tutuklandı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K. ve M.K. çifti, 2 yaşındaki kızları R.K'nin bakımı için yaklaşık 2 ay önce H.K. (63) ile anlaştı.

Bir süre sonra R.K'de saldırgan davranışlar, gece ağlamaları ve vücudunda morluklar fark eden aile, durumdan şüphelenerek eve güvenlik kamerası yerleştirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çift, bakıcı kadının bebeklerine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını tespit etti.

Ailenin şikayeti üzerine H.K. dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen bakıcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ailenin avukatı Necva Fatihoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin ve çocuğunun psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini, dava sürecini sonuna kadar takipçisi olacaklarını, şüphelinin en üst sınırdan ceza almasını istediklerini söyledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bakıcının bebeğe fiziksel şiddet uygulaması yer alıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.