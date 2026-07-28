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Kimyasal testten geçemeyen çocuk kostümü toplatılıyor

Kimyasal testten geçemeyen çocuk kostümü toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, 'Jinafire Long Çocuk Kostümü' isimli ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediğini tespit etti. Mevzuata aykırı kimyasal maddeler bulunan ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Bakanlık, tüketici güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

TİCARET Bakanlığı, kimyasal güvenlik testlerinden geçemeyen 'çocuk kostümü' ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığımızın faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 'Jinafire Long Çocuk Kostümü' adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediği tespit edilmiştir. Üründe yapılan analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddeler bulunduğunun belirlenmesi üzerine; ürünün piyasaya arzı yasaklanmış, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz ürün bildirimlerine ve alınan tedbirlere GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden ulaşabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

FOTORĞAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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