Reklam Kurulu'ndan 218 Milyon TL Ceza

TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, 2026 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyerek aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kurulu'nun, tüketicileri aldatan, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, tüketici güvenini zedeleyen ve haksız rekabete yol açan reklamlar ile ticari uygulamalara yönelik inceleme ve denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. Reklam Kurulu'nun 13 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 372'nci toplantısında 105 dosyanın görüşüldüğü ve mevzuata aykırı bulunan 87 dosya hakkında toplam 32 milyon 683 bin 631 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi. Böylece 2026 yılının ilk 7 ayında, yaklaşık 26 bin başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, tüketicileri aldatıcı ve mevzuata aykırı nitelikteki reklamlar ile haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin 14 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

TÜKETİCİ YORUMLARININ HAKSIZ GEREKÇELERLE YAYIMLANMAMASINA CEZA

Reklam Kurulu'nun 372'nci toplantısında tüketici yorumlarının yayımlanmaması konusunun da ele alındığı belirtilerek, "Satın alınan ürün hakkında tüketici tarafından yapılan yorumun, somut bir açıklama yapılmaksızın şirket tarafından belirlenen kurallara aykırı olduğu yönündeki genel bir gerekçeyle internet sitesinde yayımlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirilmiştir. Tüketici değerlendirmesinin içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadan başka bir değerlendirme kategorisi altında yayınlanmasının mümkün olmasına rağmen bu sorumluluğun tüketiciye yüklenerek yorumun reddedilmesi nedeniyle ilgili şirket hakkında 2 milyon 167 bin 412 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Reklam Kurulu'nda görüşülen bir diğer dosyada, fiilen tek bir restoran bulunmasına rağmen çevrim içi yemek siparişi platformlarında çok sayıda farklı işletme adı ve sahte adres kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu uygulama ile tüketiciler nezdinde birbirinden bağımsız çok sayıda işletmenin farklı adreslerde faaliyet gösterdiği yönünde izlenim oluşturulduğu, üretici, ürün değerlendirmeleri ve siparişin gönderileceği adres konusunda tüketicilerin yanıltıldığı ve söz konusu uygulamanın haksız rekabete yol açtığı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ilgili iki şirket hakkında mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

ÜRÜN İÇERİĞİNİ YANILTICI GÖRSELLERLE SUNAN UYGULAMAYA CEZA

Açıklamada ayrıca "Reklam Kurulunda görüşülen bir diğer dosyada, 'çerez tatlısı' adıyla satışa sunulan bir ürünün ambalajında fındık, Antep fıstığı ve kayısı çekirdeği görsellerinin ön plana çıkarıldığı tespit edilmiştir. Ürünün içeriğinde yüzde 4 oranında fındık, yüzde 3 oranında Antep fıstığı ve yüzde 3 oranında kayısı çekirdeği bulunmasına rağmen, ürünün yüzde 49,5 oranında yer fıstığı içerdiği ve yer fıstığının ambalajdaki görsel sunumda yer almadığı belirlenmiştir. Ürün içeriğinde çok daha düşük oranlarda bulunan bileşenlerin ambalaj üzerindeki görseller ve ambalajın genel tasarımı aracılığıyla belirgin şekilde ön plana çıkarılmasına karşın, üründe en yüksek oranda bulunan yer fıstığının görsel sunumda yer almamasının tüketicilerde ürünün içeriği ve bileşenlerin oranları hakkında gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle ilgili uygulama mevzuata aykırı bulunarak idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının sağlanması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü denetim ve yaptırım çalışmalarını aralıksız sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı