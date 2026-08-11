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Mülki İdare Amirlerine Sosyal Medya Rehberi

Mülki İdare Amirlerine Sosyal Medya Rehberi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanan 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi'ni duyurdu. Rehber, sosyal medya kullanımı, kriz iletişimi ve dezenformasyonla mücadeleyi kapsıyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliğinde, 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi' hazırlandığını duyurdu.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dijital mecralarda kurulan her cümle, yapılan her paylaşım; devletimizin temsil anlayışının ve vatandaşlarımızla kurduğumuz güven bağının bir parçasıdır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın iş birliğinde hazırlanan 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi'ni mülki idare teşkilatımızın istifadesine sunuyoruz. Rehberimizle; sosyal medya kullanımından kriz iletişimine, bilgi güvenliğinden dezenformasyonla mücadeleye kadar dijital iletişimde ortak bir kurumsal anlayışı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bilgi çağında hız kadar doğruluğu, görünürlük kadar devlet ciddiyetini önemsiyoruz. Rehberimizin mülki idare teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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