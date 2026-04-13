Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun

İstanbul’da sahte faturalarla lüks araçların değerini düşük göstererek devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı öne sürülen ünlü galerici Serhat A., Ticaret Bakanlığı’nın radarına takıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda evrak incelenirken, bazı araçların gerçek değerinin çok altında beyan edildiği ortaya çıktı.

12 MİLYONLUK ARACI 1,8 MİLYON GÖSTERDİLER

Ticaret Bakanlığı Rehber ve Teftiş Başkanlığı’nın Florya’daki lüks galeriye yaptığı denetimle ortaya çıkan olayda, Avrupa’dan getirilen araçların beyannameleri tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan bir aracın faturada 1 milyon 800 bin lira olarak gösterildiği ve belgelerde oynama yapıldığı tespit edildi.

ARACA EL KONULDU

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma kapsamında plakasız ve tescilsiz olduğu belirlenen lüks araca el konuldu. İfadesine başvurulan galerici Serhat A., suçlamaları mali müşavirine yönlendirirken, mali müşavir Bülent Y. ise beyanname düzenleme yetkisinin kendisinde olmadığını belirterek iddiaları reddetti.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Elde edilen deliller doğrultusunda Gümrük Müdürlüğü tarafından “Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakası” düzenlenerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Serhat A. hakkında “gümrük vergilerini ödemeden ülkeye eşya sokmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından dava açıldı.

GALERİDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Soruşturma devam ederken, galeriye yönelik yapılan ihbar üzerine polis ekipleri baskın düzenledi. Aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 14 parça kokain ve hassas terazi ele geçirildi. Kokainin kendisine ait olduğunu savunan Serhat A., uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

233 ARAÇTA 280 MİLYONLUK OPERASYON

Öte yandan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 233 araç ele geçirildi. Bu araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin lira olduğu açıklandı. Yürütülen soruşturmanın, hem vergi kaybı hem de kaçakçılıkla mücadele kapsamında genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com