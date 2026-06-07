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Bakanlık harekete geçti! Dilan Polat'ın hesabı kapatıldı

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Koruması Can Polat'ın vurulmasının ardından sosyal medyada açtığı canlı yayınla gündem olan Dilan Polat hakkında dikkat çeken bir karar alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Kararın, kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçesiyle verildiği öğrenildi.

Engin ve Dilan Polat çiftinin koruması Can Polat, 3 Haziran'da İzmir'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından sosyal medya hesabından canlı yayın açan Dilan Polat, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu.

Polat'ın yaptığı yayın kısa sürede gündem olurken, görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURU YAPTI

Yayın sonrası oluşan tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirilmesi talebiyle başvuruda bulundu.

MAHKEMEDEN ERİŞİM ENGELİ KARARI

Başvuruyu değerlendiren Ankara Sulh Ceza Hakimliği, kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Teknik sürecin tamamlanmasının ardından karar uygulamaya alınırken, Dilan Polat'ın Instagram hesabı Türkiye'den erişime kapatıldı.

Kaynak: Haberler.com
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