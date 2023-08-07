Bakanlık: Gemilerde olumsuz durum yaşanmadı

BAKANLIK: GEMİLERDE OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silolarında meydana gelen patlamada limanda bulunan gemilerde olumsuz bir durumun yaşanmadığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Yapılan kontrollerde, limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir. İstanbul Kuruçeşme'de bulunan Nene Hatun Acil Müdahale Gemi'miz ve Tuzla'da konuşlu bulunan şark römorkörümüz kalkışa hazır beklemektedir. TMO silolalarında yaşanan patlamanın kıyıdan içeride olması dolayısıyla KIYEM-3 botumuz olay yerinde hazır bir şekilde beklemektedir" ifadelerine yer verildi.