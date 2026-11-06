Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakanlık COP31'de Antalya'da altı alanda sürdürülebilirlik uygulaması yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakanlık COP31'de Antalya'da altı alanda sürdürülebilirlik uygulaması yapacak Haber Videosunu İzle
Bakanlık COP31'de Antalya'da altı alanda sürdürülebilirlik uygulaması yapacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakanlık, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'de altı temel alanda sürdürülebilirlik uygulaması yapılacağını açıkladı. Konferansta ISO 20121 esas alınacak; Yeşil Bölge'de özel sektör etkinlikleri ve engelli katılımcılar için erişilebilirlik önlemleri planlanıyor.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ) uygulanacak sürdürülebilirlik önlemlerini açıkladı. Açıklamada, konferans kapsamında düşük emisyonlu ulaşım, sıfır atık, su ve enerji verimliliği ile karbon dengeleme uygulamalarının hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Cop31'in organizasyonunda uluslararası sürdürülebilir etkinlik yönetimi standardı ISO 20121 esas alınacak. Konferans alanında enerji kullanımı, atık yönetimi, gıda tedariki, ulaşım, yapıların etkinlik sonrasında değerlendirilmesi ve erişilebilirlik olmak üzere altı temel alanda sürdürülebilirlik uygulamaları gerçekleştirilecek.

YEŞİL BÖLGE'DE ÖZEL SEKTÖR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Konferansın Yeşil Bölge olarak adlandırılan alanında özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda tematik paneller, teknoloji tanıtım alanları, sanal ve artırılmış gerçeklik (VR/AR) deneyimleri, şirketler arası (B2B) görüşmeler, yatırımcı buluşmaları, girişimcilik programları ve sanat etkinliklerine yer verilecek. Ayrıca sürdürülebilirlik alanındaki teknolojik çözümlerin uygulamalı olarak tanıtılması hedefleniyor.

ENGELLİ KATILIMCILAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK

Bakanlık, konferansın organizasyonunda "Kimseyi Geride Bırakmama" ilkesinin benimseneceğini bildirdi.

Bu doğrultuda konferans alanında engelli bireylerin kullanımına uygun fiziksel düzenlemeler ve erişilebilir yönlendirme sistemleri oluşturulacak. Katılımcıların etkinlikleri takip edebilmesi için işaret dili tercümanları, sesli yönlendirme sistemleri ve gerçek zamanlı altyazı desteği sağlanması planlanıyor.

Bakanlık, söz konusu uygulamalarla Cop31'in yalnızca iklim politikalarının tartışıldığı bir konferans değil, sürdürülebilirlik çözümlerinin organizasyonun işleyişinde de uygulandığı bir etkinlik olmasının hedeflendiğini belirtti.

Bakanlık ayrıca, 9 Kasım'da başlayacak konferans öncesinde COP31 alanından ilk fotoğraf ve video görüntülerini de basınla paylaştı.

Kaynak: ANKA
Dünyanın dört bir yanında banka hesaplarına siber saldırı! Milyonlarca dolar çalındı

Dünya şokta! Milyonlarca dolar buhar oldu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı

Liverpool maçı öncesi söyledikleri ortaya çıktı
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor23

Fiyatlar çakıldı, bir indirim daha geliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı

Milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı

Dev bankanın faaliyet izni kaldırıldı
Anaokulu öğretmeni keşfetmişti! 10 yaşındaki Talha, Berlin'deki olimpiyattan 2 altın madalyayla döndü

Öğretmeni anaokulunda keşfetti! Talha, Berlin'den 2 altınla döndü
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı

Amedspor maçına saatler kala bombayı patlattı
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş

İşte 8 kişiyi öldüren seri katilin evi! Bakın nerede yaşıyormuş
Kuyumcuları soyan anne, kız ve torun aynı evde yakalandı! Yıllarca hastaneye bile gitmemişler

3 kuşak firari aynı evde yakalandı! Hastaneye bile gitmemişler
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş70

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş