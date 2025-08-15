Bakanlık Çanakkale Orman Yangını İddiyalarına Yanıt Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çanakkale'deki orman yangınlarının maden sahasıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddetti. Yangın alanının maden projesiyle ilgisi bulunmadığı açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan orman yangını alanının maden sahasıyla bağlantılı olduğuna yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, Next Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, ÇED onayı bekleyen maden projesinin, yangınların çıktığı alanla hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Çanakkale'de Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesine yönelik ÇED başvuru dosyasıyla ilgili süreç devam etmektedir. ÇED raporu istenen yerin, Çanakkale'de orman yangını yaşanan alanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

Ehliyet sınavından kaldı, görüntüsü büyük tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.