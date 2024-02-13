Bakanlar, Erzincan'daki Maden Kazası İçin Bölgeye Geçiyor

'YURT DIŞI PROGRAMINI YARIDA KESEREK BU GECE İTİBARIYLA BÖLGEYE GEÇECEĞİM'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazası sonrası 9 maden işçimize ulaşmak için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Bakanlık olarak ilk andan itibaren oluşturduğumuz kriz merkezinde gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Çalışmaları yakından koordine etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunduğum yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğim" dedi.

'CAN KAYBI OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı açıklamada, " Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden sahasında meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı olmaması için dua ediyoruz. Devletimizin ilgili kurumları arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun Erzincan." ifadesini kullandı.

'GÖÇÜK ALTINDAKİ MADENCİ KARDEŞLERİMİZE SAĞ SALİM ULAŞILMASINI TEMENNİ EDERİM'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ise yaptığı yazılı açıklamada, "Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Göçük altındaki madenci kardeşlerimize sağ salim ulaşılmasını temenni ederim" diye konuştu.