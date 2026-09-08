Bakanlar Çiftçi ve Bak 81 il valisiyle "Yurt Güvenliği" toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, video konferans sistemiyle 81 il valisiyle yapılan "Yurt Güvenliği" toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığındaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er de yer aldı.

Toplantıya, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, il milli eğitim müdürleri, gençlik ve spor il müdürleri, sanayi ve teknoloji il müdürleri ile ilgili kurumların yöneticileri video konferans sistemiyle katıldı.

Toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversitelerde ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Bakan Çiftçi burada yaptığı konuşmada, üniversiteler ve öğrenci yurtları ile çevrelerinde risk analizine dayalı gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanıp alınmasını istediklerini belirtti.

Yükseköğretim ile ortaöğretim kız öğrenci yurtları çevresinde asayiş ve narkotik yönünden denetimlere ağırlık verilmesinin önemine vurgu yapan Çiftçi, "Okullarda bu hafta itibarıyla uyum eğitimleri başladı. Önümüzdeki hafta tüm sınıflarda eğitimlerin, öğretimlerin başlayacağını düşünerek, buna da ağırlık vermemizin faydalı olacağını değerlendiriyorum. Kız ve erkek öğrenci yurtlarında görev alan özel güvenlik personeline eğitim verilmesi, bunların zaman zaman da denetlenmesi faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, gerekli tedbirlerin alınması için asayiş, narkotik, çocuk ve güvenlik şubelerinin uygulamalarını artırmalarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçen sene yaşamış olduğumuz nahoş, sevimsiz hadiselerin bu yıl tekrar yaşanmaması için elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz gerekiyor. Hem Şanlıurfa'daki hem de Kahramanmaraş'taki olayların tekerrür etmemesi için şu kritik hafta içerisinde son tedbirleri gözden geçirelim, gerekli tedbirleri alalım. Üniversitelerin, yurtların ve okulların açılmasını göz önünde bulundurarak, özel denetimlere bu konuyu da ilave edelim. Hem ilkokulların, ortaokulların, liselerin etrafında hem üniversitelerin içerisinde, yurtların çevresinde özel denetimlerimizi artıralım."

Bakan Çiftçi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ve akademik yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, valilere, il jandarma komutanlarına, il emniyet müdürlerine, gençlik ve spor ile sanayi ve teknoloji il müdürlerine gösterecekleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

"Başarılı bir süreç ortaya koyduk"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, valilerle çok güzel işler yaptıklarını belirterek, özellikle gelen öğrencileri bir baba veya anne şefkatiyle karşılamalarının, onları yönlendirmelerinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı ile valilerin kendilerine sağladığı desteğin önemli ve kıymetli olduğuna vurgu yapan Bak, şunları kaydetti:

"Onlar bütün olayları biliyorlar, yurdun inşaatından çevresinin düzenlenmesine, oradaki pek çok şeyi bizzat takip ettiler. Değerli valilerimize inşaatlara ve yapım sürecinde gösterdikleri hassasiyet, verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Doğal gazın bağlanmasından elektriğine vesaire, gerçekten il müdürlerimizin taleplerine, bizim taleplerimize destek verdiler. Çok önemli, onların bu desteği bizi çok mutlu etti ve başarılı bir süreç ortaya koyduk."

Bak, kolluk personelinin yurtların civarında özellikle akşam saatlerinde devriye gezdiğini belirterek, kameraların takibinden kontrolüne kadar gösterdikleri hassasiyetlerden dolayı emniyet müdürlerine, valilere ve ilçe müdürlerine teşekkür etti.

Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyen Bak, İçişleri Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA