Bakan Yumaklı: Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Köyceğiz ve Antalya'nın Alanya-Yaylakonak bölgelerinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, ormanların korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Köyceğiz ve Antalya'nın Alanya- Yaylakonak bölgelerinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yangınları söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Muğla/Köyceğiz, Antalya/Alanya-Yaylakonak yangınları, hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Yumaklı, ormanları korumanın ve geleceğe sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, yeşil vatanı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Güncel
