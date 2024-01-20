Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Seracılık sektöründe kayıt dışı sera oranı yüzde 40

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Seracılık sektöründe 61 binden fazla üreticimiz 485 bin dekar kayıtlı alanda üretim yapmaktadır. Kayıt altında olmayan yüzde 40'lık sera var. Çiftçi kayıt sisteminde veya bakanlığın kayıt sisteminde değişiklikler yaparak kayıt altına alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bilmediğiniz, analiz edemediğiniz şeyi ölçemezsiniz. Yüzde 40'da az bir rakam değil. Bunun üzerinde durmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Antalya'da düzenlenen Seracılık Çalıştayı'nın açılışı gerçekleştirildi. Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal ve Abdurrahman Başkan, Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Halil Pekdemir ve sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın 365 gün üretim yapan bir şehir olduğunu söyledi. "Geçen yıl 30 milyar dolardı, bu yıl rakam 1 milyar dolar daha artacaktır. Bitkisel üretim alanında, mevcut sorunları konuşmasının yanı sıra geleceği değerlendirmek çok önemli. Geleceğe dönük bizi neler bekliyor, nasıl hazır olabiliriz, üretimimizi nasıl arttırabiliriz. Bunları konuşacağız. Bu sadece toplandık, konuştuktan ibaret olmayacak. Buradan gelen raporları karar alırken önümüzde tutacağız. Bakanlık olarak sektör ile birlikte karar almak istiyoruz" dedi.

'4 SAATLİK BİR UÇUŞLA 67 ÜLKEYE ULAŞABİLİYORUZ'

Nüfusun artmasından en çok tarım sektörünün etkilendiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bir caddenin en önemli noktasındaki bina neresiyse, ülkemiz de coğrafi konum olarak dünya için öyle. 4 saatlik bir uçuşla 67 ülkesine, dünya nüfusunun yüzde 20'sine ulaşabiliyoruz. Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında her türlü ulaşım yollarını kullanabiliyoruz. Bu coğrafyada dönen ticaretin hacmi 8,6 trilyon dolar. Nüfusun artmasıyla, bölgedeki insan hareketliliği de günden güne artıyor. Bundan en çok etkilenen sektörlerin başında tarım geliyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara yükselmesi, Türkiye nüfusunun 105 milyona ulaşması bekleniyor. Artan nüfus daha fazla gıdaya ve suya ihtiyacı beraberinde getiriyor" diye konuştu.

'137 MİLYON TONLUK BİTKİSEL ÜRETİME ULAŞTIK'

Türkiye'nin iyi bir tarımsal altyapıya sahip olduğunu söyleyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda pandemi yaşadık. Farklı ülkelerde market rafları boşalırken, bizim üreticilerimiz hiç durmadan üretime devam ettiler. Bu sektörlerimizin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Asrın felaketini yaşadık. Bu bölge tarımsal üretimimizin yüzde 15'inde pay sahibi ama gıdaya erişim konusunda bir sıkıntı olmadı. Bu deneyimlerin hepsi bir altyapıya sahip olduğumuzun göstergesi. Toplamda 137 milyon tonluk bitkisel üretime ulaşmış olduk. 20 yıldaki gelişim yaklaşık yüzde 40. Bu başarı sadece ülke literatürümüze giren bir başarı değil. Bugün, ülkemiz tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer alıyor."

'SERACILIKTA DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADAYIZ'

Kayıt dışı tarıma vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Seracılık sektörümüz son 21 yılda yüzde 123 büyüyerek, piyasaya 9,4 milyon tonluk sebze ve meyve arz ediyor. Seracılıkta Avrupa'da 2'nci, dünyada ise 4'üncü sıradayız. Bu üretim alanımızın yüzde 92'si, Hatay'dan İzmir'e kadar olan kıyı şeridimizde yer alıyor. Seracılık sektöründe 61 binden fazla üreticimiz 485 bin dekar kayıtlı alanda üretim yapmaktadır. Kayıt altında olmayan yüzde 40'lık bölüm var. Çiftçi kayıt sisteminde veya bakanlığın kayıt sisteminde değişiklikler yaparak bunların kayıt altına alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bilmediğiniz, analiz edemediğiniz şeyi ölçemezsiniz. Yüzde 40'da az bir rakam değil. Bunun üzerinde durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK ORGANİZE TARIM BÖLGESİ'Nİ KURUYORUZ'

Türkiye'nin jeotermal enerji kaynağı bakımından zenginliğine değinen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu potansiyelimizi en verimli şekilde kullanmak için Organize Tarım Bölgeleri'ne önem veriyoruz. Aydın ve Denizli'deki OTB'lerde üretime başlandı. 12 Organize Tarım Bölgemiz yatırım aşamasında. Balıkesir Gönen'de dünyanın en büyük Organize Tarım Bölgesi'ni kuruyoruz. Çok hızlı gelişim sebebiyle OTB'ler, organize sanayi bölgelerinin mevzuatı ile devam ediyordu. Bu mevzuat OTB'ler için uygun değil. Tamamlanmak üzere OTB'lerin ayrı bir mevzuatı olacak" dedi.

'BAKANLIĞIMIZ ONLARIN EMRİNE AMADEDİR'

Tarımsal üretim planlamasının ülkenin geleceği olduğunu söyleyen Yumaklı, "Sadece söylemiş olmak için değil. Bizler üretici bakanlığız. Üretim yapan, yapmak isteyen, bu politikayı kendisine rehber edinip o alanda üretimini geliştirmek isteyen kim varsa, bakanlığımız onların emrine amadedir. Sadece mevzuat çıkarıp, talimat yayınlayan bakanlık değiliz. Üreticimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için hep birlikte olacağız. Yarın, bugünden daha fazla gıda üretmemiz gerekiyor. Bunu tüm üretim alanlarımızı verimli ve teknolojinin tüm nimetlerini kullanarak yapabiliriz. Örtü altı üretimin yüksek teknolojiyle birleşmesi, gıda temini açısından bizlere önemli avantaj sağlıyor" diye konuştu.

Törenin açılış konuşmasını yapan SERA-BİR Başkanı Halil Pekdemir, Türkiye'deki jeotermal enerjinin seralar için önemine vurgu yaparak, domates ihracatının 2023 yılında yüzde 40 arttığını söyledi.

Törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, seracılığın Antalya'da büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyerek, kentin geçen sene 1,2 milyar lira ihracat yaptığını söyledi.