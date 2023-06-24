Bakan Yumaklı: Hedefimiz orman yangınlarına 10 dakikada müdahale etmek

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geçtiğimiz yıl ortalama 11 dakikayla orman yangınlarına müdahale ettik. Bu yıl hedefimiz 10 dakika. Biz geçtiğimiz yıl bir önceki yıldan daha iyiydik. Önümüzdeki yıl da ekipman, malzeme ve çalışan arkadaşlarımızın sayısı olarak geçen yıldan çok daha iyi olacağız" dedi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Bakan Yumaklı'nın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince katıldı. Tatbikatta, 9 teknik eleman, 25 orman muhafaza memuru, 116 yangın işçisi olmak üzere toplam 150 personelin kontrolünde, 2 helikopter, 2 air tractor yangın söndürme uçağı, 2 yangın yönetim aracı, 14 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 treyler yer aldı. Öte yandan programda 300 orman yangın gönüllüsü ve vatandaşlar da bulundu. Tatbikatta belirlenen senaryo canlandırıldı. Senaryoya göre; yangın ihbarı ile Kemalpaşa bölgesinde çıkan yangına müdahale edildi. Hava ve kara araçları ile yapılan mücadele sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahsur kalanların tahliyesi yapıldı. Öte yandan programda, Türkiye'de üretilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nefes' adını verdiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) ve Sikorsky tarafından ortak üretilerek Orman Genel Müdürlüğü envanterini dahil edilen Sikorsky T-70 tipi yangın söndürme helikopteri tanıtıldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise "Maalesef dünya ormanlarında bir azalma söz konusu. Ülkemiz en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa birincisi, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor. Orman yangınlarıyla mücadelede temel üç stratejimiz var. En önemlisi önleme faaliyetleri. Orman yangınlarının yüzde 90'ı maalesef insan eliyle çıkıyor. Eğer orman yangınının çıkmasını engelleyebilirsek bu kadar orman alanımız zarar görmeyecek, şehit vermeyeceğiz. Yanan alanlarımızı tekrar ağaçlandırıyoruz ancak kaybolan bir ekosistem söz konusu. Bunun tekrar yerine gelmesi çok uzun zaman alıyor. Ülkemiz ormanlarında kurulu 776 kulemize ilave olarak ilk defa orman yangınlarını gözetlemede İHA kullanan ülke durumuna geldik. Haber alma süremiz 2 dakika, ilk müdahale süremiz ise 11 dakikadır. Dünyada dört ülkeye ilave olarak bu yıl insanlı keşif uçağını filomuza katarak yangınların daha iyi yönetilmesini sağlamış olduk. Vatandaşlarımızın hassasiyeti bizim için çok önemli. Vatandaşlarımız gördükleri en ufak bir dumanı bize ihbar ediyor bu da bizim gücümüze güç katıyor. Önemli olan yangının söndürülmesi değil, hiç başlamaması" diye konuştu.