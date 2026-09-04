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Bakan Yumaklı: Milli Botanik Bahçesi yarınlarımız için önemli

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- "Her hafta binlerce vatandaşımızın ziyaret ettiği, çocuklarımızın doğayla iç içe olduğu, ata tohumlarımızın toprakla buluştuğu bu alan, hem bugünümüz hem de yarınlarımız için büyük önem taşıyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaretine ilişkin, "Her hafta binlerce vatandaşımızın ziyaret ettiği, çocuklarımızın doğayla iç içe olduğu, ata tohumlarımızın toprakla buluştuğu bu alan, hem bugünümüz hem de yarınlarımız için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Botanik Bahçesi'nin, Anadolu'nun eşsiz florasını koruyarak geleceğe aktardığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi ile Milli Botanik Bahçemizi ziyaret ettik. Bahçe içindeki Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi, Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi, Süs Bitkileri Üretim Merkezi ve Topraksız Tarım Serası'nda incelemelerde bulunduk. Bahçemizde, 'Mirasımız Yerel Tohum Projesi' kapsamında organik olarak yetişen ürünlerimizin hasadını gerçekleştirdik. Her hafta binlerce vatandaşımızın ziyaret ettiği, çocuklarımızın doğayla iç içe olduğu, ata tohumlarımızın toprakla buluştuğu bu alan, hem bugünümüz hem de yarınlarımız için büyük önem taşıyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve bu anlamlı projeyi himayeleriyle onurlandıran saygıdeğer hanımefendiye şükranlarımızı sunuyorum."

Kaynak: AA
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