Bakan Yumaklı: Deprem bölgesinin kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programına katıldı ve Kabasakal Mezarlığı'nda mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı.

DEPREMDE ÖLENLERİN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamanın ardından depremde hayatını kaybedenler için Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Programın ardından Kabasakal Mezarlığı'na giden Bakan Yumaklı, depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Mezarlıkta dua eden Yumaklı, daha sonra dua eden ailelerle de bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
