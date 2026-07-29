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Bakan Yumaklı'dan yurttaşlara "rüzgar ve fırtına" uyarısı

Bakan Yumaklı'dan yurttaşlara 'rüzgar ve fırtına' uyarısı
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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta birçok ilde saatte 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğini belirterek, orman yangını riskine karşı vatandaşları aç

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta birçok ilde saatte 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğini belirterek, orman yangını riskine karşı vatandaşları açık alanlarda ateş yakmamaları, anız yakmamaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından yaptığı yazılı açıklama ile bu hafta birçok ilde yaşanacak şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Şiddetli rüzgarların orman yangınlarının büyümesine yol açtığını vurgulayan Bakan Yumaklı şunları kaydetti:

"Şiddetli rüzgâr bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım! Meteorolojik verilere göre; bu hafta, başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere bir çok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor. Şiddetli rüzgâr, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geliyor. Bu nedenle, özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterelim. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım.

Unutmayalım; bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir. Bakanlık olarak; 14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Ancak hiçbir teknoloji, hiçbir ekip ve hiçbir imkân; vatandaşlarımızın göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamaz. Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım"

Kaynak: ANKA
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