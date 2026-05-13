Bakan Yumaklı: Barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 75

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 7 aydaki yağışlar, 66 yılın en yüksek seviyesini gördü. Barajlarımızdaki doluluk oranımız yüzde 75'ler civarında. Hatta bazı barajlarımızda yüzde 100'e ulaşmış durumda" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Etlik Tesisleri'nde yeni iş makinelerini hizmete alma törenine katıldı. Bakan Yumaklı, maliyeti yaklaşık 2,7 milyar lira olan 150 yeni iş makinesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Yeşil karıncalarımızın inşallah afetsiz günlerde, sadece risk önleme faaliyetlerinde görev almasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Ülkemizin kadim kurumu Devlet Su İşleri, içme suyundan tarımsal sulamaya, enerjiden taşkın korumaya kadar birçok alanda ülkemiz su yatırımlarının ana aktörü ve öncüsü konumunda. Biz de son 23 yılda, bu hizmet anlayışıyla, suyla ilgili yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. Bu sürede 4,7 trilyon liralık yatırım yaparak, 11 bin su ve sulama tesisini hizmete aldık. 805 baraj ve 522 gölet inşa ettik. Bu yatırımlarla, su depolama kapasitemizi yüzde 38 arttırarak, 184 milyar metreküp seviyesine ulaştırdık. Sulanan alan miktarımızı yüzde 52 artışla, 72 milyon dekara çıkardık. 352 içme suyu tesisi inşa ederek, şehirlerimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 6 bin 239 yeni taşkın koruma tesisi inşa ettik. İnşallah bu yıl da 300 su projesini daha hizmete alacağız. Şimdiden şehirlerimize, köylerimize, vatandaşımıza, çiftçimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'DSİ'NİN İŞ MAKİNELER HAYATİ ROL ÜSTLENİYOR'

Dünyanın, iklim değişikliğinin tüm senaryolarının hissedildiği bir dönemden geçtiğini vurgulayan Yumaklı, "Geçen yıl kuraklık ile ilgili önemli bir sınav verdik. Hamdolsun 2026 yılı ülkemiz için bereketli geçiyor. Bu yılki yağışlar; normaline göre yüzde 30, geçen yıla göre ise yüzde 73 artmış durumda. Hatta bazı bölgelerimizde bu artış yüzde 100'ün üzerine çıktı. Şu çarpıcı bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Son 7 aydaki yağışlar, 66 yılın en yüksek seviyesini gördü. Barajlarımızdaki doluluk oranımız yüzde 75'ler civarında. Hatta bazı barajlarımızda yüzde 100'e ulaşmış durumda. Bu rakamlar elbette memnuniyet verici. Ancak su, doğru yönetilmediğinde ve bilimsel kurallara uygun şekilde kontrol altına alınmadığında, dünyanın en yıkıcı afetlerinden birine dönüşebiliyor. Bu anlamda DSİ'nin iş makineleri, taşkın korumada ve afetle mücadelede hayati rol üstleniyor. Yeşil karıncalarımız; taşkın öncesi hazırlıklardan dere temizliğine, afet anındaki müdahalelerden afet sonrası çalışmalara kadar çok kritik görev üstleniyor. Sadece 2025 yılı içerisinde, 81 ilimizde toplam 199 toplu makineli çalışma ve 1311 münferit çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla; yaklaşık 20 milyon dekar alan korundu, 10 binden fazla yerleşim yerinde taşkın riski azaltıldı. DSİ, bugün Türkiye'nin en büyük kurumsal iş makinesi parkını yönetiyor. Son alımlarla birlikte iş makinesi ve ekipman sayımız 5 bin 776'ya ulaştı. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz yeni 80 dozer ile dozer sayımız yüzde 35 artışla 311'e yükseldi. Genç dozer oranı yüzde 41'den yüzde 67'ye ulaştı. Bu modernizasyon sayesinde yıllık kazı kapasitemiz yüzde 58 artışla 63 milyon metreküpe yükseldi. Ülke ekonomisine bu sayede yıllık yaklaşık 2,2 milyar lira katkı sağlamış oluyoruz. Alınan iş makineleri kendilerini 1 yılda amorti ediyor. Makine parkımıza katılan 50 yeni akaryakıt tankeri ile tanker sayımız 123'e ulaştı. Ayrıca envanterimize dahil edilen, 20 karotlu temel sondaj makinesi sayesinde, yıllık sondaj kapasitemiz yüzde 50 artışla 30 bin metreye yükseldi. İnşallah gençleşen makine parkımızla, halkımıza daha çok hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

'TEUS'U YAYGINLAŞTIRIYORUZ'

DSİ'nin yalnızca taşkınlarla mücadelede etmediğinin altını çizen Yumaklı, "Aynı zamanda deprem, orman yangını ve çığ gibi afetlerde de devletimizin sahadaki güçlerinden biri oluyor. İş makinelerimizi gerektiğinde AFAD ile koordineli şekilde afet bölgelerine sevk ediyoruz. Son olarak dün Samsun ve Şırnak'ta aşırı yağışlar sonucu oluşan olumsuz koşulları gidermek için DSİ ekiplerimiz diğer kamu kurumlarımız ile beraber sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine gerektiğinde Milli Savunma Bakanlığımız emrinde görev alarak, Mehmetçiğimize destek veriyor. Bunun yanında taşkın risklerini azaltmak amacıyla, Taşkın Erken Uyarı Sistemi'ni (TEUS) de yaygınlaştırıyoruz. Bu sistemler sayesinde derelerdeki ani su yükselmelerini anlık olarak takip ediyoruz. TEUS ile taşkın olma ihtimalinde, vatandaşlarımızı, yerel yöneticilerimizi ve ilgili kurumlarımızı, SMS ve diğer uyarı sistemleriyle hızlı şekilde bilgilendiriyoruz" dedi.

'BİZE MİLLETİN EMANETİ'

Bakan Yumaklı, iş makineleri eğitimi için kullanılan simülatör merkezini de ziyaret etti. Burada konuşan Yumaklı, "Bu makinelerin hepsi bize bu milletin emaneti. Doğru yerde, doğru zamanda kullanmamız gerekir. Özellikle son dönemde sel ve taşkınları konuşuyoruz ama onların öncesinde arkadaşlarımızın gerçekleştirmiş olduğu önleme faaliyetleri son derece kıymetli. Yani simülasyonundan gerçek makine ve ekipmanın kullanımına kadar bunların ilgili yerlerde arkadaşlarımız tarafından önleme faaliyetleri başta olmak üzere; eğer bir afet varsa bunların etkilerini ortadan kaldırma anlamındaki çalışmaları açısından son derece önemli. Devlet Su İşleri'nin elindeki makine, ekipman parkı şu anda hemen hemen kurumların içerisinde en iyisi ve en moderni" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı