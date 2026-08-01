Bakan Yumaklı: "Antalya/Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli/Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınları tamamen, İzmir/Buca yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı"
Bakan Yumaklı: "Antalya/Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli/Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınları tamamen, İzmir/Buca yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı"
Bakan Yumaklı: "Antalya/ Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli/ Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınları tamamen, İzmir/Buca yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı"
Kaynak: AA