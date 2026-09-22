Bakan Yrd. Kulaklıkaya, BM Genel Kurulu'nda ICESCO Genel Direktörü Almalik'le görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, New York'ta İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ICESCO) Genel Direktörü Salim M. Almalik ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu marjında İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ICESCO) Genel Direktörü Salim M. Almalik ile New York'ta görüştü" denildi.

Kaynak: ANKA