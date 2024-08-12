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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen, Ankara Jandarma Harekat Merkezi'nden bizzat takip ettiği 'Gürz-6' operasyonunda 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen, Ankara Jandarma Harekat Merkezi'nden bizzat takip ettiği 'Gürz-6' operasyonunda 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında 'Gürz-6' operasyonu gerçekleştirildi. Atak taarruz kolu helikopterleri ile Jandarma SİHA desteğinde, Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, diğer 2 teröristin ise teslim olması sağlandı.

Bakan Yerlikaya'nın Ankara Jandarma Harekat Merkezi'nden, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte an be an takip edip yönettiği operasyonda ölü ele geçirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde 'Turuncu' kategoride yer alan 'Armanç Devrim' kod adlı Hacer Tekin olduğu belirlendi. Teslim olan teröristlerin ise 'Gri' listede aranan 'Zin' kod adlı Aysel İnce ve sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Adile Zagros Hebun' kod adlı Hebun Hevi olduğu belirlendi. Operasyon sırasında havadan çekilen görüntülere de yer verilirken, teröristlerin teslim olma anları görüntüde yer aldı.

Teröristlerin katıldığı 15 eylemde 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit olduğu, 56 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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