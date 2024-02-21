Facianın yaşandığı maden sahasında güvenli çalışma imkanı sağlanıncaya kadar arama faaliyetlerine ara verildi

Erzincan'da 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçi için çalışmalar sürüyor. Bakanlar bölgedeki son durumla ilgili bilgi verdi.

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslar Bayraktar, "9 çalışanın aranmasıyla ilgili faaliyetler devam ederken aileleri sürekli bilgilendirdik. Onların yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Olayın oluş şekliyle alakalı çalışmalarımız adli ve idari yönden sürüyor. Adli süreç konusunda 9 kişi hakkında cezai ve adli işlemler devam ediyor, bu sayı artabilir. Bu süreç titizlikle devam ediyor. 14 Şubat itibarıyla maden faaliyetleri durdu" ifadelerini kullandı.

ALANDAKİ KAYMA DURMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında öne çıkanlar ise şöyle; "3 bine yakın personel ve 800'ün üzerinde araç sahada. Kaymaya vesile olan yerdeki stabilite hiçbir şekilde durmadı. Öncelikle arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini önceliyoruz, onun için arama çalışmalarına ara veriyoruz. "Aşağıda güvenle çalışabilirsiniz" denene kadar AFAD çalışmalarına devam edecek."

"MADEN SAHASINDA ADETA KÜÇÜK BİR BARAJ İNŞA EDİLECEK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Birikme ihtimali olan suya yönelik bir pompa sistemi kuruldu. Maden sahasına adeta küçük bir baraj inşa edilecek. Sahanın bir üst tarafında alana girmemesi için bir bypass sistemi planlanıyor. Herhangi bir tehlike arz edecek durum yok" ifadelerini kullandı.

"MÜFETTİŞLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise; "Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Kök nedenlerin bulunması noktasında müfettişlerimizin çalışmaları sürüyor. İhmal ve kusuru olan kim varsa adalet önünde hesap vereceğini belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.

"ŞU ANA KADAR ZEHİRLİ BİR ATIK SAPTANMADI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar: "Uzman arkadaşlarımızla birlikte ve donanımlarımızla birlikte olayın olduğu günden itibaren yakından takip ediyoruz. İlk anda toprağın nehir ile buluşmasını kesmek gerekiyordu. Bu toprağın güvenli bir yere nakli için gerekli çalışmaları yaptılar. Bu toprağın herhangi bir şekilde insan sağlığına zararı var mı gibi sorulara cevap bulabilmek açısından 9 noktadan örnek alıyorlar ve laboratuvarlarda inceliyorlar. Ekiplerimiz tehlikeli atıklara yönelik her gün numune alıyorlar. Şu ana kadar zehirli bir atık saptanmadı."

ÖZHASEKİ'YE "NEDEN İLK GÜN GELMEDİNİZ?" SORUSU

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özhaseki, "Olayın olduğu gün buraya gelememe nedenim sağlık sebepleri. Ancak olayın olduğu ilk andan itibaren çalışmaları sıkıca takip ettim. 2008'de ilk ÇED raporu alınmış. Aradan geçen zaman süre içinde aralıklarla genişletme gibi bir takım ÇED raporundaki yenilenmeler söz konusu olmuş. ÇED raporu için başvurulduğunda uzunca bir süre var. ÇED raporu için bazen 20'den fazla kamu kuruluşuna tek tek soruluyor. İstenilen ne kadar şart varsa getirildiğine emin olunduğunda izin veriliyor. Arkadaşlarımız şu ana kadar bu bölgede 135 denetim yapmışlar. En son 2022 ortalarında kapatma kararı vermişler en ağır para cezası vermişler ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. O günden sonra neredeyse hemen her gün uğrayarak çevreye zarar veriliyor mu diye ölçümler yapmaya devam etmişler. Adli ve idari boyutta inceleniyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D'nin de içinde olduğu 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.