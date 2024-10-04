Bakan Yerlikaya, Antalya'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaşı Kurtaran Ekipleri Tebrik Etti

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan- Likya yürüyüş parkurunda rahatsızlanan bir kişinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle 112 Acil Sağlık ambulansına yetiştirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Antalya'da Adrasan-Likya yolu üzerinde bir vatandaşımız kalp rahatsızlığı yaşadı. Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait helikopter, rahatsızlanan vatandaşımızı bilinci açık bir şekilde 112 Acil Sağlık ambulansına yetiştirdi. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hastalanan vatandaşımızı hastaneye yetiştirmek için gece şartlarında ve rüzgarda büyük çaba gösteren Sahil Güvenlik ekibimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Haber: ANKARA,