81 ilde 478 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen düzensiz göç denetimlerinde 19 göçmen kaçakçısı ve 478 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Bakan, Türkiye'nin artık transit göç rotası olmaktan çıktığını belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen düzensiz göç denetimlerinde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 478 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen denetimleri sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik birimlerinden 8 bin 702 ekip, 27 bin 697 personelin katıldığı denetimlerde, 5 bin 531 noktada 7 bin 482 umuma açık yer, 422 terminal ve diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 261 yer kontrol edildi. 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 372 bin 409 kişinin kimlik kontrolünün yapıldı ve 478 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

'ÜLKEMİZ TRANSİT GÖÇ ROTASI OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR'

Bakan Yerlikaya, "Göç yönetimini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde; kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla ele alıyoruz. Göç yönetiminin; düzenli göç yönetimi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, entegre sınır yönetimi, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş dahil olmak üzere tüm başlıklarında dünyaya örnek bir politika izliyoruz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden, kararlılıkla sürmektedir. Stratejik bir anlayışla yürüttüğümüz düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır" açıklamasında bulundu.

