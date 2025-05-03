Bakan Yaşar Güler Kuzey Kıbrıs'ta Büyükelçilik ve Askeri Ataşeliği Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Askeri Ataşeliği ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TEKNOFEST için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lefkoşa Büyükelçiliğimizi ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadelerine yer verildi.