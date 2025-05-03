Bakan Yaşar Güler Kuzey Kıbrıs'ta Büyükelçilik ve Askeri Ataşeliği Ziyaret Etti

Bakan Yaşar Güler Kuzey Kıbrıs'ta Büyükelçilik ve Askeri Ataşeliği Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST etkinlikleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ve Askeri Ataşeliğini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Askeri Ataşeliği ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TEKNOFEST için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lefkoşa Büyükelçiliğimizi ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.