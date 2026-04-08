Bakan Yardımcısı Tancan: Türkiye, sahip olduğu jeolojik çeşitlilik ve maden potansiyeli ile önemli bir konuma sahiptir

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) iş birliğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı, ' Maden Türkiye 2026' bugün Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkan Yardımcısı Ali Emiroğlu, Tüyap Fuarcılık Yapım A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü, protokol üyeleri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

'BİRÇOK MADEN KAYNAĞIMIZ, ÜLKEMİZİN EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI AÇISINDAN BÜYÜK FIRSAT SUNMAKTADIR'

Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Madencilik yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda kalkınmanın, sanayileşmenin ve enerji dönüşümünün de temel taşıdır. İçinde bulunduğumuz dönemde kritik madenlere olan talep hızla artmakta, temiz enerji teknolojilerinden savunma sanayine, dijitalleşmeden altyapı yatırımlarına kadar pek çok alanda madencilik stratejik bir rol üstlenmektedir. Türkiye, sahip olduğu jeolojik çeşitlilik ve maden potansiyeli ile bu alanda önemli bir konuma sahiptir. Bor, nadir toprak elementleri, altın, bakır, krom, kurşun, çinko, alüminyum, manganez ve feldispat ve daha birçok maden kaynağımız, ülkemizin ekonomik bağımsızlığı ve sanayi gücü açısından büyük bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR MADENCİLİK ANLAYIŞI BUGÜN HER ZAMANKİNDEN DAHA BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Tancan, "Bakanlık olarak temel hedefimiz, yerli kaynaklarımızı çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve katma değerli şekilde ekonomiye kazandırmaktır. Bu doğrultuda arama faaliyetlerini artırıyor, yeni teknolojilerin kullanılmasını teşvik ediyor, yerli ve milli üretimi destekliyor ve sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü güçlendirmeye yönelik adımlar atıyoruz. Özellikle sürdürülebilir madencilik anlayışı bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Çevresel etkilerin en aza indirildiği, iş sağlığı ve güvenliğinin en üst seviyede sağlandığı, toplumla uyumlu bir madencilik modeli önceliğimizdir. Diğer yandan dijitalleşme, otomasyon ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda yaşanan gelişmeler madencilik sektörünü de köklü bir şekilde dönüştürmektedir. Bu dönüşümü yakından takip etmek ve ülkemizi en hızlı şekilde adapte etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

'FUARIN SEKTÖRÜMÜZE YENİ İŞ BİRLİKLERİ KAZANDIRMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Tancan, "Maden Türkiye Fuarı da tam bu noktada çok kritik bir rol üstlenmektedir. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren bu platform, yeni teknolojilerin tanıtılması, iş birliklerinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması açısından büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu vesileyle fuarın sektörümüze yeni iş birlikleri kazandırmasını, yatırımlara zemin hazırlamasını ve ülkemizin madencilik alanındaki gücünü daha da pekiştirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA BİRLİĞİ, MENA BÖLGESİ, ORTA DOĞU VE AFRİKA ÜLKELERİNDEN ZİYARETÇİLERİMİZ VAR'

Fuar hakkında detaylı bilgiler veren Tüyap Fuarcılık Yapım A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise, "2004 yılından beri aralıksız devam eden Maden Türkiye Fuarı, bu yıl da yine büyüyerek hep birlikte açılışını yapacağız. 12'nci versiyonuyla, 10 salonda, toplam 60 bin metrekare alanda, 800'ün üzerinde katılımcı firmasıyla kendi coğrafyasında ülkemizin aynı zamanda en büyük fuarı, aynı zamanda da sektörde dünyada ilk 5 büyük fuardan bir tanesi haline geldi. Şu anda 86 ülkeden ziyaretçilerimiz olacak. Avrupa Birliği ülkelerinden, MENA bölgesi ülkelerinden, Orta Doğu, Afrika ülkelerinden ziyaretçilerimiz var. Burada katılımcılarımızla ikili iş görüşmelerine başladılar. Burada bin 300 civarında heyetimiz olacak, ilk günden itibaren son güne kadar da girişler devam edecek. Şu anda 800 civarında katılımcı firmanın 96 tanesi 10 farklı ülkeden direkt katılım sağlayan yabancı firmalardan oluşuyor. Bu da önemli fuarın uluslararası kimliğine de önemli bir artı sağlıyor" diye konuştu.

UZAKTAN KUMANDALI İŞ MAKİNELERİ DENEYİMLENECEK

Maden arama, sondaj, kırma-eleme, öğütme ve işleme ekipmanlarının sergilendiği, 750'nin üzerinde firmanın katılım sağladığı organizasyonda bu yıl, dijitalleşme ve iş güvenliği teknolojileri ön plana çıkıyor. Ayrıca fuar kapsamında bu yıl ilk kez kurulan 'Mining Hub' alanında, ziyaretçiler açık ocak simülasyonu ile uzaktan kumandalı iş makinelerini test etme imkanı bulacak. 'Mining Talks' etkinlikleriyle de sektör temsilcileri yeni projelerini ve teknolojik gelişmelerini kamuoyuyla paylaşacak. Maden sahalarının dijital dönüşümünden sürdürülebilir madenciliğe kadar pek çok stratejik konuya ev sahipliği yapacak olan fuar, 11 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı