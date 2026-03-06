Bakan Yardımcısı Özel, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ni Kabul Etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel, Fransa 'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, nezaket ziyareti çerçevesinde Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti. Konsolosluk ve vize konularında işbirliğinin ilerletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA