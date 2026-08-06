Türkiye ve IOM göç işbirliğini görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Özel, Pope ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye-IOM işbirliği, devam eden ortak projeler, küresel göç politikaları bağlamında uluslararası dayanışma ve adil sorumluluk paylaşımı, göçün dışsallaştırılmasının önüne geçilmesi ile göçün kök sebepleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA