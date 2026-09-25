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Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu'nda Suriye yan etkinliğine katıldı

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Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu'nda Suriye yan etkinliğine katıldı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta düzenlenen Suriye konulu yan etkinliğe katılarak hitapta bulundu. Dışişleri Bakanlığı, X paylaşımında etkinliğin 'Suriye İçin Kamp Kurmama Zorunluluğu' başlıklı olduğunu duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, New York'ta "Bölgesel İstikrar, Güvenlik ve Sürdürülebilir Geri Dönüş: Suriye İçin Kamp Kurmama Zorunluluğu" başlıklı bir etkinliğe katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta düzenlenen 'Regional Stability, Security and Sustainable Return: Syria's No-Camps Imperative' başlıklı yan etkinliğe katılarak hitapta bulundu" denildi.

Kaynak: ANKA
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