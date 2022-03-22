BAKAN YARDIMCISI KACIR: TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ DİKKAT VE GIPTA İLE TAKİP EDİLİYOR

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 15-20 yıllık dönemde, savunma sanayinde pek çok kritik teknolojiyi yerli ve milli olarak geliştirmeyi başardığını ifade ederek, 'Uluslararası arenada Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri büyük bir dikkatle ve gıpta ile takip ediliyor" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' bilgilendirme toplantısına, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile sanayiciler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası arenada Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin dikkatle ve gıpta ile takip edildiğini söyledi. Teknolojinin tüm alanlarında kritik ürünleri yerli ve milli olarak geliştirmeden tam bağımsızlıktan bahsedilemeyeceğini ifade eden Kacır, 'Biz başka ülkelerin stratejilerini, politikalarını, yol haritalarını elbette takip ediyoruz ama taklit etmiyoruz. Milli teknoloji hamlesi bir yönü ile Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlığını sağlamasının adı. Kritik teknolojiler dediğimizde aklımıza öncelikle savunma sanayi geliyor. Savunma sanayinde milli ve yerli atılımı gerçekleştirmeksizin bir ülkenin güvenlikten ve bağımsızlıktan bahsetme imkanı yoktur. Türkiye son 15-20 yıllık dönemde, savunma sanayinde pek çok kritik teknolojiyi yerli ve milli olarak geliştirmeyi başardı. Bu sayede hem kendi toprakları içerisinde hem de komşu ülkelerde meydana gelen tehditleri bertaraf etmeyi sağlamış oldu. Yine uluslararası arenada Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri büyük bir dikkatle ve gıpta ile takip ediliyor. Ama bugünün dünyasında sadece savunma sanayinde kritik ürünleri yerlileştirmiş ve millileştirmiş olmak ne ekonomik olarak ne de siyasi olarak tam bağımsızlıktan bahsetme imkanı vermiyor. Bugünün dünyasında finans teknolojilerinde, sağlık, enerji, tarım, gıda teknolojilerinde, aslında teknolojinin tüm alanlarında kritik ürünleri yerli ve milli olarak geliştirmeksizin tam bağımsızlıktan bahsetme olanağımız yokö dedi.

Türkiye savunma sanayinin dünyanın yakından izlediği ve artık neredeyse her gün dünya medyasında manşet olan başarılara imza attığını kaydeden Kacır, 'Bunların en öne çıkanı da, insansız hava araçlarında ortaya koyduğumuz başarı oldu. Hakikaten de bugün Türkiye insansız hava araçları teknolojisinde hem teknolojiyi geliştirme hem de geliştirdiği teknolojiyi sahada en etkin şekilde kullanma kabiliyetine sahip bir ülke olduö şeklinde konuştu.

'2 MİLYON ARAÇ ÜRETME KAPASİTESİNE SAHİBİZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yaklaşık 2 milyona yakın araç üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Yerli otomobil TOGG fabrikası yanına batarya fabrikasının da kurulacağını hatırlatan Bakan Yardımcısı Kacır şunları söyledi:

'Büyük bir deneyimimiz ve bu alanda tecrübeli insan kaynağımız var. Ancak henüz bir milli bir otomobil markamız yok. Bugün bu dönüşümün öncüsü olabilirsek aslında Türkiye'nin Tesla'sını geliştirebilir ve üretebiliriz. Bizden çok daha büyük ve tecrübeli görünen pek çok markayı geride bırakma imkanına sahip olabiliriz. TOGG ile birlikte yürüttüğümüz yerlileşme projemiz var. Şimdi otomobil fabrikamızın hemen yanına batarya fabrikamız da kurulmuş olacak. Batarya teknolojisinin Türkiye'de gelişmesi de çok kritik. Sadece batarya üretimi, hücre üretimi değil batarya geliştirilmesine yönelik ARGE faaliyetleri de yoğun şekilde burada yapılıyor olacak. İnanıyorum ki bu proje ve benzer projeler Türkiye'yi 5-10 yıl içerisinde otomotiv sektöründe halihazırdaki durumundan çok daha iyi durumlara inşallah taşıyor olacakö