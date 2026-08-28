Bakan Yardımcısı İnan, Anadolu OSB'yi ziyaret etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve gelecek dönem projeleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın beraberindeki heyette; Bakan Danışmanı Mehmet Fatih Cinoğlu, Altyapı Uygulama Daire Başkanı Ercüment Şenbaba ve Özel Kalem Emrah Tuzcu yer aldı. Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Kurt ve Tunca Güçlü, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ceren Ezgi Gerçek, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Temsilcisi Yedek Üyesi Cengiz Karaca, Bölge Müdürü Yusuf Emre İyimaya ile firma yetkilileri Dicle Tuncay ve Sıla Karaca katıldı. Ziyaret kapsamında Anadolu Camii, Çanakkale Şehitler Anıtı, Şifa Ormanı ve Başkent Üniversitesi Özel Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu ziyaret edilirken, bölge genelinde de incelemelerde bulunuldu.

AOSB'NİN GELECEK VİZYONU PAYLAŞILDI

AOSB İdari Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Bölge Müdürü Yusuf Emre İyimaya tarafından AOSB'nin vaziyet ve kent planı ile gelecek vizyonunu içeren bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda bölge sanayicilerinin yatırımları ve çalışmaları aktarılırken; İş Oteli ve Kongre Merkezi, Sağlık Merkezi, anaokulu, Başkent Üniversitesi ile faaliyetleri devam eden Geçici Meslek Yüksekokulu, planlanan Meslek Yüksekokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi projeleri hakkında bilgi verildi. Ticari alanlar, sosyal donatılar ve Sanayi Müzesi Projesi de gündeme geldi.

TEKNOLOJİ VE ULAŞIM PROJELERİNE DESTEK MESAJI

Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AOSB'nin sanayi, eğitim, teknoloji ve sosyal yaşam alanlarında ortaya koyduğu vizyonu takdir ederek Başkan Hüseyin Kutsi Tuncay ve yönetimini çalışmalarından dolayı tebrik etti. İnan, özellikle Teknoloji Geliştirme Merkezi Projesi konusunda bakanlık olarak yapılabilecek katkı ve iş birliklerinin değerlendirileceğini belirtti. Projenin sanayicilerin teknolojiye erişimi açısından önem taşıdığını ifade eden İnan, gerekli değerlendirmelerin yapılacağını söyledi. Ziyarette ayrıca banliyö ulaşımının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. İnan, bu konuda da katkı sunabilecekleri hususların değerlendirileceğini ifade etti.

Ziyaret, AOSB'nin teknoloji, eğitim, altyapı ve ulaşım başta olmak üzere geleceğe yönelik projeleri ile sanayicilerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı