Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Letonya'da Güvenlik İstişareleri ve Riga Konferansı'na Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Letonya'nın başkenti Riga'da ikili ilişkiler ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Riga Konferansı'nda 'Parçalanmış Bir Dünyada Güvenlik' temalı panele katıldı ve Birleşmiş Milletler reformu gibi konularda görüşlerini paylaştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Letonya'da temaslarda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Gümrükçü, Türkiye-Letonya Güvenlik İstişareleri ve Riga Konferansı için bulunduğu başkent Riga'da Letonya Dışişleri Bakanı Braze ile bir araya geldi.

Gümrükçü ve Braze'in görüşmesinde, ikili ilişkiler ve uluslararası güvenlik meseleleri ele alındı.

Öte yandan Letonya'da düzenlenen Riga Konferansı'nda "Parçalanmış Bir Dünyada Güvenlik" konulu panele konuşmacı olarak katılan Gümrükçü, Birleşmiş Milletler reformu dahil uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin görüşlerini paylaştı ve dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
500
