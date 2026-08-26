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Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abualnasr'ı kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abualnasr'ı kabul etti
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Assaad Abualnasr'ı kabul etti. Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin gerçekleştiği belirtilirken, detaylar hakkında bilgi verilmedi. Bu kabul, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendirildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Assaad Abualnasr'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Assaad Abualnasr'ı kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA
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