Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abualnasr'ı kabul etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Assaad Abualnasr'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Assaad Abualnasr'ı kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA