Bakan Yardımcısı Birpınar: Samandağ Sahilindeki Molozları Ayrıştırarak İki Ay İçinde Kaldıracağız

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tuluhan Tekelioğlu, deprem molozlarının Samandağ sahiline yakın alana dökülmesine yönelik eleştirilere ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın kendisini arayarak “Bize gösterilen alan orası olduğu için molozları döktük, sonra yanlış olduğunu anladık. Betonla demiri ayrıştıracağız ve molozları iki ay içinde kaldıracağız. Zaten konteyner kent de oraya kurulmayacak” dediğini aktardı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tuluhan Tekelioğlu, deprem molozlarının Samandağ sahiline yakın alana dökülmesine yönelik eleştirilere ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın kendisini arayarak "Bize gösterilen alan orası olduğu için molozları döktük, sonra yanlış olduğunu anladık. Betonla demiri ayrıştıracağız ve molozları iki ay içinde kaldıracağız. Zaten konteyner kent de oraya kurulmayacak" dediğini aktardı.

KRT'de yayınlanan "Haftanın Panoraması" programında Semra Topçu'nun konuğu olan Cumhuriyet gazetesi yazarı Tuluhan Tekelioğlu, Hatay'daki izlenimlerini paylaştı. Tekelioğlu, programda Antakya ve çevresindeki molozların Samandağ'a döküldüğünü anlattı.

"SAMANDAĞ, SAHİLİNİN BİTİMİNE MOLOZLARI DÖKÜYORLAR, BİR MOLOZ DAĞI OLUŞMUŞ ORADA"

Molozların yaşam alanlarına dökülmesinin bölge insanlarının moralini daha da bozduğunu, kırgınlığı artırdığını belirten Tekelioğlu, programda özetle şunları söyledi:

"Bir haftadır buradayım. Antakya kaderine terkedilmiş adeta…Kentte elektrik yok su yok, moloz kamyonları var her yerde. Toz içinde insanlar, her taraf toz. O moloz kamyonlarını takip ettim, Narlıca'ya götürüyorlar, Altınözü'ne götürüyorlar. Narlıca'da zeytin ağaçları vardır, oralara döküyorlar molozları. En kötüsü Samandağ... Samandağ dünyanın en uzun ikinci sahili, 17 kilometre. Samandağ, sahilinin bitimine molozları döküyorlar, bir moloz dağı oluşmuş orada. O kadar acı ki, hemen o moloz dağının 100 metre ilerisine çadırkent yapılmış, 700 metre ilerisine de sahra hastanesi yapılmış ve o moloz dağının hemen yolun karşı tarafına da konteyner kent inşa ediliyor. Bu nasıl bir akıl tutulması bir yandan molozların yığıldığı havza, Milleyha kuş cenneti. Muhteşem bir yer, bir yandan orayı kirletiyorsunuz, dokuyu bozuyorsunuz, asbesti salıyorsunuz. Etrafta çadırkent var, konteyner kent kuruluyor. Ben bu aklı anlayamıyorum, bu nasıl mantıktır.

"SAMANDAĞLILAR EYLEM YAPTI"

Çok ağır geldi, bu kadar kontrolsüz, bu kadar insan yaşamına saygı duyulmayan durum. İnsan hayatı molozlardan daha mı kıymetsiz? Nasıl böyle bir şey yapılır? Yetkililer gitsin baksın. Çok iyi bir örgütlenme baskı oluşturmak lazım, Samandağlılar karşı çıktılar, yürüdüler ama onları dinleyen yok.

Çünkü bu sadece Samandağ meselesi değildir, bölgenin meselesidir, bu bölge aynı zamanda önemli bir tarım bölgesi, yağmurla o asbest tekrar toprağa ve suya karışacak. Avrupa'ya buradan maydanoz gibi yeşillik ihraç ediliyor, bu yüzden sadece Türk insanına değil her halde Avrupa'ya da asbestli ürün yedireceğiz, götüreceğiz. 5-10 yıl içinde kanser riski var."

BAKAN YARDIMCISI ARADI

Tekelioğlu, programın sona ermesinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın kendisini arayarak Samandağ'daki molozlarla ilgili bilgi aktardığını belirtti. Tekelioğlu Birpınar'ın, "Bize gösterilen alan orası olduğu için molozları döktük, sonra yanlış olduğunu anladık. Betonla demiri ayrıştıracağız ve molozları iki ay içinde kaldıracağız. Zaten konteyner kent de oraya kurulmayacak" dediğini aktardı.

Tekelioğlu, Birpınar ile görüşmesini de Twitter hesabından paylaşımında şöyle aktardı:

"Sevgili @SEMRATOPCU1 ya yarınki @cumhuriyetgzt haberimi, Samandağ sahilinde yükselen moloz dağını anlattım. @csbgovtr bakan yrdcısı Mehmet Emin Birpınar bana ulaştı. 2 ay içinde molozları ayrıştırıp kaldıracaklarını söyledi. Gezi'den sonra ilk kez iktidardan biri beni aradı: )"