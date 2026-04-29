Bakan Yardımcısı Alpkan: Gençlerimize tavsiyem kayıt dışı çalışmayın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün iş birliği ve desteğiyle, 'Kariyerine Güç Kat' sloganıyla Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (KUDAKAF'26) açılış töreniyle başladı. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ndeki törene mehter takımının konseriyle başladı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bölgedeki 6 üniversitenin öğrenci ve mezunlarının sektör temsilcileriyle aynı platformda buluşturduklarını söyledi. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, KUDAKAF'26'nın üniversite, kamu ve özel sektör iş birliğinin kurumsal düzeyde sürdürülebilirliğini sağlayan önemli bir model olduğunu bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, fuarın, gençlerin kariyer yolculuğuna yön vereceğine inandığını; üretim, istihdam ve iş dünyasını gençlerle buluşturup, onlara meslek ve beceri edinme yolunda katkı sağlayacağını ifade etti. Türkiye'nin ekonomik kalkınma açısından her ne kadar yüksek enflasyon döneminde olsa da çok büyük bir aşama kaydettiğini belirten Alpkan, "Özellikle kovid sonrası dönemdeki çok hızlı kalkınma neticesinde Türkiye bu sene itibarıyla orta gelir tuzağından çıkmış durumdadır ve kişi başı 18 bin dolar gayrisafi milli hasılasıyla artık gelişmiş bir ülkedir. Bu gelir dağılımında daha da adil bir paylaşım inşallah oluştukça bu daha da hissedilecektir. Şu andaki toplam üretim büyüklüğüyle, satın alma gücü paritesiyle, Türkiye dünyadaki ilk 12-13 ülke arasında yer almaktadır. Türkiye'nin genç nüfusu hala devam etmekle birlikte nüfus artış hızı çok yavaşladığı için artık biz de yavaş yavaş hem yüksek gelir grubu hem de biraz da yaşlanan ülkeler sınıfına doğru da ilerliyoruz. Yani gençlerimiz, son nesil son genç neslimiz. 2030'lardan sonra biz de yaşlı bir ülke olacağız ve bu kalkınma hızı Allah korusun yavaşlayabilir" diye konuştu.

'İŞSİZLİK AZALDI'

Çalışma hayatı açısından kayıt dışı ekonominin son 20 yılda yarı yarıya azaldığını ifade eden Lütfihak Alpkan, "Kayıt dışı istihdam yüzde 50'lerden düştü. Yani 2 kişiden 1'i, 20'nci yüzyılın sonunda kayıtlı çalışmıyordu. Şu anda yüzde 25'in altına düştü. Kayıt dışılık tarımı da saymazsak. Tarımda çok yüksek kayıt dışılık var. Onu saymazsak yüzde 10 küsurlara kadar düştü. Özellikle sanayide yüzde 12'ye kadar kayıt dışı çalışma düşmüş durumdadır. Bu da kurumsallaşan bir ekonomi olduğumuzu gösteriyor. Yine gençlerimize de tavsiyem; biz çalıştık siz çalışmayın, kayıt dışı çalışmayın. 20'nci yüzyılda ben de 1980-90'larda öğrenciyken kayıt dışı çalıştım ama hiçbir faydası yok. Emekliliğiniz başlamıyor, sağlık sigortanız olmuyor, güvenceniz olmuyor. İş sağlığı açısından tehlikeler devam ediyor. Mutlaka kayıtlı olarak inşallah çalışın. Yine önemli bir gelişme; kayıt dışılığın azalmasının yanı sıra ekonominin büyümesinin yanı sıra işsizlik azaldı. Şu anda çok büyük çalışan içerisinde 2 milyon küsur işsizimiz var. Bu da son 20 yılın en düşük oransal olarak işsizliğidir. 2025'te işsizlik 8,3 gerçekleşti. Bugün açıklanan mart ayı rakamlarına göre 2026 TÜİK rakamlarına göre 8,1'i inmiş durumda" ifadelerini kullandı.

29 BİN FİRMA, 8,5 MİLYON VATANDAŞ

Bölgesel kariyer fuarlarının 2019'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda başladığını söyleyen Alpkan, geçen yıl İŞKUR'a devredildiğini bildirdi. Bu sene 7 bölgede, 12 farklı ilde 115 üniversitenin katılımıyla bölgesel kariyer fuarlarını başlattıklarını anlatan Lütfihak Alpkan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Gaziantep, Adana, Samsun, Antalya, Aydın, Trabzon, Trabzon ve Konya'da yapıldı. Bugünden sonra bugünle beraber diyelim Erzurum, Van, Tekirdağ, Muğla ve Malatya'da inşallah mayıs ayının ortasına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece dönem kapanmadan, bölgesel kariyer fuarlarımızı finaller başlamadan bitirmeyi hedefliyoruz. Böylece aslında yaklaşık 29 bin firmanın katılımıyla 8,5 milyon vatandaşımızın da fiilen katılımıyla İŞKUR, 2013 yılından bu yana bu fuarları yapmış oldu."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Vekili Ahmet Özdemir'in de konuşması ve halk oyunları gösterisinin ardından 2 gün sürecek fuarın açılış kurdelesi kesildi. Bakan Yardımcısı Alpkan ve törene katılanlar fuarda yer alan kamu ve özel sektöre ait stantları gezerek bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı