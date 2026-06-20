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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Havza ilçesinde selde zarar gören konakları inceledi

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Samsun'un Havza ilçesinde selden zarar gören tarihi konaklarda incelemelerde bulundu, Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan selde zarar gören tarihi konaklarda incelemelerde bulundu.

Alpaslan, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile Havza ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Havza Atatürk Evi'ne ziyarette bulunan Alpaslan, yetkililerden Atatürk Evi ve Atatürk'ün Havza'da yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Alpaslan, daha sonra Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında restore edilecek tarihi Havza konaklarında incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
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