Bakan Yardımcısı Aktaş, Gebze'deki Kurtarma Çalışmalarını Açıkladı

BAKAN YARDIMCISI AKTAŞ: TOPLAM 627 KİŞİLİK EKİPLE MÜDAHALEMİZ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın önünde gazetecilere açıklama yaptı. Aktaş, kurtarma çalışmalarında 627 kişinin yer aldığını ifade ederek, "Şu anda 480'i arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 627 kişilik ekiple müdahalemiz devam ediyor. Maalesef az önce cansız bedene ulaşıldı. Bir çocuk bedeni olduğu değerlendiriliyor, onun cansız bedenine ulaştık. Erkek çocuk olduğunu değerlendiriyoruz maalesef. Ailenin diğer fertlerinin kurtarılması için müdahale devam ediyor. Ümidimiz ve duamız ailenin diğer fertlerine canlı olarak ulaşmak ve kurtarmak. Muhtemelen aynı yerdeler ve çalışma devam ediyor. Bir ses var. Bir kadın sesi olduğu değerlendiriliyor. Onunla ilgili de çalışmalar ağırlıklı olarak oraya yoğunlaştırıldı. Cansız bedeni bulunan erkek çocuğun Muhammed Emir Bilir'in olduğunu değerlendiriyoruz" dedi. Çalışmaların devam ettiğini bildiren Aktaş, "Gebze Başsavcılığımızın koordinasyonunda hem adli hem de teknik çalışmalar devam ediyor. Zamana ihtiyaç var. Tespiti yapılınca paylaşılacaktır. 9 binamızı tedbiren boşalttık. Çok ciddi bir bilgi veya belirti olmamakla beraber tedbiren boşaltıldı" diye konuştu.