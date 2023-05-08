Bakan Varank, Bursa Harmancık'ta konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu yedili koalisyon var ya gözünü o kadar karartmış ki şu anda o terör örgütleriyle bu koalisyon dönemlerini geri getirmek için pazarlık yapıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu yedili koalisyon var ya gözünü o kadar karartmış ki şu anda o terör örgütleriyle bu koalisyon dönemlerini geri getirmek için pazarlık yapıyor." dedi.

"Kapadokya" renkli Togg ile Harmancık ilçesine gelen Varank, ilçe meydanındaki kalabalığa hitap etti.

AK Parti'nin 21 yıldır ülkeyi kalkındırmanın, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın mücadelesini verdiğini söyledi.

Bu mücadeleyi verirken her zaman muhalefetin kendilerini durdurmaya çalıştığını ifade eden Varank, "Biz 'ak' dersek 'kara' diyor, 'büyük' dersek 'küçük' diyor. Adeta bizimle kayıkçı kavgası yapıp bu ülkede siyaset yapacağını zannediyor." dedi.

Kendilerinin bugüne kadar muhalefete aldırış etmediklerini, bundan sonra da etmeyeceklerini vurgulayan Bakan Varank, " Türkiye'yi aynı Türkiye'nin otomobili gibi büyük ve güzel projelerle büyütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada bulunduğunu, ülkenin etrafının ateş çemberi olduğunu belirten Mustafa Varank, şöyle devam etti:

"Dünya bir türbülanstan geçiyor. Her gün bir kriz ortaya çıkıyor. Dalgalı, fırtınalı bir denizdeyiz ama Türkiye gemisini rotasında tutmamız lazım. Onun için de tecrübeli, cesur, başarılı bir kaptan lazım. Ancak o kaptanla bu Türkiye gemisi yüzebilir. Ancak o kaptanla Türkiye gemisi evlatlarımız için yeni ufuklara açılabilir. İşte o kaptan da Sayın Cumhurbaşkanımız. İnşallah 14 Mayıs'ta sizlerin güçlü desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar o kaptan köşküne oturtacağız. Cumhurbaşkanımıza oy vermemiz önemli ama sizlerin onun takım arkadaşlarını da desteklemeniz lazım. Desteklemeniz lazım ki Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız kalmasın."

Bir yandan dünyadaki krizlerle, fırtınalarla mücadele ederken bir yandan da kökü dışarıda olan, ülkenin hayrını istemeyen terör örgütleriyle mücadele etmek zorunda olduklarını dile getiren Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Bu ülke 40 yıldır terörden çok çekti. Milletimizi, aziz evlatlarımızı, 40 bin vatandaşımızı teröre şehit verdik. Son dönemde hamdolsun bu terörün kökünü kurutmayı başardık. Artık yurt içinde teröristlerin elini kolunu sallayarak gezdiği, Türkiye sınırlarından girip karakollarımıza ateş ettiği, saatlerce ateş altında tutup bir tane bile helikopter kaldıramadığımız zamanlar geride kaldı. Şimdi Türkiye terörle mücadelesini sınırlarının dışında veriyor. Terörist neredeyse ininde buluyor, cezasını kesiyor. İşte bu terörle mücadeleyi beğenmeyenler var, bunlardan rahatsız olanlar var. Bizim terörle mücadelemizden rahatsız olanlar şu anda bu yedili koalisyonla pazarlık halinde. Eskiden biliyorsunuz kirli pazarlıkların koalisyonları vardı. '2 bakanlık var, 3 milletvekilini transfer et, gel hükümeti kuralım, yolumuzu bulalım' diye bu ülkede 7 aylık, 1 yıllık hükümetler kuruluyordu."

Terör örgütlerinin ülkenin altını oymasına müsaade etmemeleri gerektiğini anlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yedili koalisyon var ya gözü o kadar karartmış ki şu anda o terör örgütleriyle bu koalisyon dönemlerini geri getirmek için pazarlık yapıyor. PKK'nın Kandil'deki sözde yöneticileri her gün açıklama yapıyor. Ne diyor? 'Eğer 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan gelirse biz Kandil'de biteriz mahvoluruz' diyor. 'Eğer 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu gelirse biz İmralı'nın kapılarını kıracağız' diyor. 'Teröristleri hapishanelerden çıkaracağız' diyor. '14 Mayıs'ta biz özerkliği getireceğiz' diyor. Peki bu cesareti nereden alıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alıyorlar. Peki sadece PKK'yla mı pazarlık yapıyorlar? Şu anda başka bir terör örgütü FETÖ'cüler de her gün açıklama yapıyor. Diyorlar ki '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye geri döneceğiz. Bu polisin, askerin, adliyenin içerisindeki Fetullah'ın teröristlerini, KHK'lıları tekrar görevlerine iade edeceğiz.' Bunlar cesareti nereden alıyor. Kılıçdaroğlu'ndan alıyor. Bizim akıllı, çok dikkatli olmamız lazım. Terör örgütlerinin bu ülkede sesinin çıkmasına müsaade etmememiz lazım."

Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep beraber inşa edeceklerini söyleyen Varank, "Biz buna inanıyoruz. Biz sizlerin hizmetkarınız. Siz neyi hak ediyorsanız onu yapmakla mükellefiz. Biz halka hizmet, Hakk'a hizmettir anlayışıyla siyaset yapan sizlerin arkadaşlarıyız. İnşallah bu anlayışla da yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki şu dönemeci en güzel şekilde atlatalım. İnşallah bu ülkeye hak ettiği eserleri hep birlikte getirelim." değerlendirmesini yaptı.

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ve Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler katıldı.