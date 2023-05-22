Bakan Varank: Biz bu sürecin 28 Mayıs'a uzamasından açıkçası üzgünüz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz bu sürecin 28 Mayıs'a uzamasından da açıkçası üzgünüz. Çünkü yapacak çok işimiz var. Seçim gündemiyle bu ülkenin daha fazla aslında enerji kaybetmemesi lazım. Ama 28 Mayıs'ta inşallah yolumuza hızla ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz bu sürecin 28 Mayıs'a uzamasından da açıkçası üzgünüz. Çünkü yapacak çok işimiz var. Seçim gündemiyle bu ülkenin daha fazla aslında enerji kaybetmemesi lazım. Ama 28 Mayıs'ta inşallah yolumuza hızla ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"ÜRETİM EKOSİSTEMİNİ FARKLI BİR BOYUTA TAŞIMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Esenyurt'ta bir fabrikada, sanayiciler ve iş insanlarıyla biraraya gelen Bakan Varank, "Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen hemen her konuşmasında ortaya koyduğu bir formül var. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Biz Türkiye'nin sürdürülebilir ve katma değerli kalkınmasının bu formülle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Onun için de bütün politikalarımızı bu formüle göre dizayn etmeye çalışıyoruz. Gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerek Çalışma Bakanlığı, gerek bu işlerle ve yatırım, üretim, istihdam, ihracat formülüne taalluk eden işlerle ilgili konulara kendi ajandasında tutan bakanlarımız hepimiz bu formülü hayata geçirebilmek, Türkiye'yi eğer dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacaksak bunun yolunun bu formülden geçtiğini bilerek uygulamalarını yapan, politikalarını belirleyen, uygulayan bir çalışma tarzıyla yolumuza devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman üreticilerimizle beraberiz. Gerek teşviklerimizle, gerek KOSGEB desteklerimizle, gerek planlı sanayi alanlarının hayata geçirilmesiyle, verimlilik anlamında yaptığımız farklı uygulamalarla, yalın üretimle verimliliği arttıracak model fabrikalarımızla bunların tamamıyla aslında biz üretim ekosistemini farklı bir boyuta taşımak için gayret gösteriyor" dedi.

"28 MAYIS'TA İNŞALLAH YOLUMUZA HIZLA VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"" Türkiye'nin kalkınmasının sürdürülebilir ve sağlıklı kalkınmasının yolu katma değerden geçiyor" diyen Bakan Varank, "Bunun yolu da ARGE'ye inovasyona yatırım yapmaktan geçiyor. İşte bunların hamisi olan da bir bakanlığız. Gerek tasarım merkezleriyle, gerek AR-GE merkezleriyle, gerek teknoparklarımızla iş dünyasını AR-GE'ye, inovasyona katma değere yönlendirmeye çalışıyoruz. ve hamdolsun, sanayimizin son 2 yıllık performansı ve ihracatta yakaladığımız başarı da aslında doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz inanıyoruz ki bu formül üzerine devam edersek aslında Türkiye'nin rotasını, yatırım, üretim ihracat ve istihdamda tutmaya devam edersek Türkiye farklı bir ülke olma yolunda hızla ilerleyecek. ve inşallah o hep hedeflediğimiz, üreterek büyüyen ve dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olan Türkiye hedefine inşallah varabiliriz. Daha fazla gayret göstererek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Açıkçası milletimizin bizden beklentileri var. İş dünyamızın bizden beklentileri var. Deprem bölgesinin bizden beklentileri var. Biz bu süreci 28 Mayıs'a uzamasından da açıkçası üzgünüz. Çünkü yapacak çok işimiz var. Seçim gündemiyle bu ülkenin daha fazla aslında enerji kaybetmemesi lazım. Ama 28 Mayıs'ta inşallah yolumuza hızla ve kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

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