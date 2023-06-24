Bakan Uraloğlu: Zaman ve akaryakıttan 2,4 milyar liralık tasarruf sağlayacağız (2)

DENİZLİ OTOYOLU'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın ziyaretinin devamında Aydın- Denizli Otoyolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye alanında basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Uraloğlu, son 21 yıl içinde karayolları için 2 trilyon 550 milyar lira harcadıklarını, 6 bin 100 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını söyledi. Ana aksların tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 633 kilometreye çıkardık. 2 bin 457 kilometresi devlet yolu, 395 kilometresi otoyol olmak üzere 2 bin 852 kilometre yeni bölünmüş yol çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Yap-işlet-devret yöntemi ile hayata geçirdiğimiz Aydın- Denizli Otoyolu da bu projelerden biri. Sanayi, ticaret ve turizm merkezleri olan Denizli ile Aydın illerimizi otoyol ile bağlıyoruz. Bilindiği üzere otoyolumuzun temelini Kasım 2020'de attık. Otoyolumuz, 140 kilometre ana gövde ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundadır. 68 kilometresi Denizli, 59 kilometresi Aydın sınırlarında yer almaktadır" dedi.

Bakan Uraloğlu, şantiyedeki konuşmasının ardından basın mensuplarıyla birlikte yapımı devam eden otoyolda aracın direksiyonuna geçerek otoyolda test sürüşü yaptı. Bakan Uraloğlu, daha sonra esnaf ziyareti yapmak için Nazilli ilçesindeki Uzunçarşı'ya doğru hareket etti.

Nevra UÇKAÇ- Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN,